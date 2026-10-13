इंडिया गठबंधन के मार्च में दिखा बैटमैन का क्रेज,राहुल ने खरगे को पहनाया मास्क!

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दिल्ली में इंडिया गठबंधन के विरोध मार्च के दौरान सोमवार को बैटमैन का क्रेज देखने को मिला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के एक पुराने सोशल मीडिया पोस्ट का असर इस मार्च में भी नजर आया। सुप्रीम कोर्ट तक निकाले गए विरोध मार्च में कई युवा बैटमैन के मास्क और पोशाक पहनकर पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शन का माहौल उस समय और दिलचस्प हो गया, जब राहुल गांधी के पास भी बैटमैन का एक मास्क पहुंचा। उन्होंने बस के अंदर से मास्क उठाकर लोगों को दिखाया और उसे लहराया। राहुल गांधी की इस हरकत को देखकर वहां मौजूद भीड़ में जोरदार उत्साह देखने को मिला। इसके बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खरगे को भी बैटमैन का मास्क पहना दिया। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक विरोध मार्च के बीच लोगों का ध्यान आकर्षित किया और राहुल गांधी की पुरानी टिप्पणी एक बार फिर चर्चा में आ गई।



दरअसल, इस बैटमैन क्रेज की शुरुआत राहुल गांधी के अगस्त में किए गए एक मजाकिया सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी है। राहुल गांधी ने युवाओं, छात्रों और जेन-जी से जुड़ने के उद्देश्य से इंस्टाग्राम पर 'आस्क मी एनीथिंग' सत्र आयोजित किया था। इस दौरान सोशल मीडिया पर उनसे कई सवाल पूछे गए। इन्हीं सवालों में एक सवाल यह भी था कि क्या राहुल गांधी बैटमैन हैं? इस सवाल का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा था, "बस इतना कह सकते हैं कि किसी ने मुझे और बैटमैन को कभी एक ही कमरे में साथ नहीं देखा।" उनकी इस टिप्पणी को सोशल मीडिया पर काफी दिलचस्प माना गया और इसके बाद राहुल गांधी तथा बैटमैन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गईं।



राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद अगस्त में दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय इंदिरा भवन और राजधानी के कुछ अन्य इलाकों में भी पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टरों में राहुल गांधी को 'द रियल लाइफ बैटमैन' के रूप में प्रस्तुत किया गया था। पोस्टरों में राहुल गांधी और बैटमैन की तस्वीरों के साथ 'द साइलेंट गार्जियन' और 'ए वॉचफुल प्रोटेक्टर' जैसे संदेश लिखे गए थे। इन नारों के जरिए राहुल गांधी की छवि को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाने की कोशिश की गई, जो लोगों के हितों की रक्षा करने और उनकी आवाज उठाने के लिए सक्रिय रहता है। बताया गया कि ये पोस्टर दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अक्षय लाकड़ा ने लगवाए थे।



सोमवार को इंडिया गठबंधन के विरोध मार्च में युवाओं का बैटमैन के मास्क और पोशाक पहनकर पहुंचना इसी सोशल मीडिया चर्चा की एक और कड़ी के रूप में देखा गया। राहुल गांधी द्वारा मल्लिकार्जुन खरगे को मास्क पहनाने का दृश्य भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना। इस घटनाक्रम ने दिखाया कि सोशल मीडिया पर की गई एक मजाकिया टिप्पणी किस तरह राजनीतिक गतिविधियों के दौरान भी चर्चा का विषय बन सकती है। हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य आकर्षण बैटमैन की पोशाक और मास्क रहे, जिन्होंने विरोध मार्च को एक अलग पहचान दी और राहुल गांधी की अगस्त वाली टिप्पणी को फिर से सुर्खियों में ला दिया।







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