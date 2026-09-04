'कश्मीर हमारा अभिन्न अंग': बर्मिंघम मेयर को विदेश मंत्रालय की दो टूक; बताया नेपाल में कितने भारतीय लापता

कश्मीर को लेकर बर्मिंघम के मेयर जाकर चौधरी की टिप्पणियों पर भारत ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए नाराजागी जाहिर की है। इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार की ब्रीफिंग में कहा है कि पूरा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का हिस्सा तथा अभिन्न अंग हैं। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को लेकर भी भारत की नीति को स्पष्ट बताया। वहीं नेपाल में बाढ़ के बीच भारत ने राहत अभियान तेज करते हुए अब तक सात विमानों से करीब 95 टन राहत सामग्री पहुंचाई है। नेपाल में 166 भारतीयों को बचाया गया है, जबकि 275 भारतीय अब भी लापता हैं। इसके अलावा चीन से 1,907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। यूक्रेन युद्ध और ऊर्जा खरीद को लेकर भी विदेश मंत्रालय ने भारत की नीति स्पष्ट की है।

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