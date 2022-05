कर्नाटक: बार-बार तबादलों से परेशान सीनियर आईपीएस ने दिया इस्तीफा, बोले- मिला कार्रवाई करने का इनाम

कर्नाटक के सीनियर आईपीएस पी. रविंद्रनाथ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने त्याग पत्र में इस्तीफे की वजह बार-बार हो रहे तबादले को बताया। साथ ही, कहा कि उन्हें फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की वजह से परेशान किया गया। सीनियर आईपीएस का इस तरह इस्तीफा देना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

जानकारी के मुताबिक, कर्नाटक के सीनियर आईपीएस पी रविंद्रनाथ का तबादला बार-बार किया जा रहा था। इससे परेशान होकर उन्होंने मंगलवार (10 मई) को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने त्याग पत्र में लिखा, 'बिना किसी वजह के बार-बार मेरा तबादला किया गया। यह सिर्फ मुझे परेशान करने का तरीका था, क्योंकि मैंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की थी। मुझे इसका ही इनाम दिया गया।'

Karnataka | Senior IPS officer P Ravindranath resigned from his service,yesterday May 10



"I'm prematurely transferred without any public interest just to harass me,since I've taken legal action against people involved in fake caste certificate issue,"reads his resignation letter