Siddeshwara Swamiji: कर्नाटक के प्रसिद्ध संत सिद्धेश्वर स्वामीजी का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक

कर्नाटक के विजयपुर जिले में स्थित ज्ञानयोगाश्रम के प्रसिद्ध संत सिद्धेश्वर स्वामीजी का सोमवार को निधन हो गया। उन्होंने 81 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। वह पिछले कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। विजयपुर के उपायुक्त विजय महंतेश दानमनवा ने बताया कि स्वामीजी ने सोमवार शाम आश्रम में अंतिम सांस ली।

Paramapujya Sri Siddheshwara Swami Ji will be remembered for his outstanding service to society. He worked tirelessly for the betterment of others and was also respected for his scholarly zeal. In this hour of grief, my thoughts are with his countless devotees. Om Shanti. pic.twitter.com/DbWtdvROl1