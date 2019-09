कर्नाटक: डिप्टी सीएम करजोल का अजीबोगरीब बयान- अच्छी सड़कों के कारण होती हैं बड़ी दुर्घटनाएं

केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए ट्रैफिक नियमों पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री गोविंद करजोल ने अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने दुर्घटनाओं के लिए अच्छी सड़कों को जिम्मेदार बताया है।

Karnataka Dy CM Govind Karjol: Major accidents happen due to good roads where people drive at the speed of 120 to 160 kmph. Majority of accidents occur on highways. I don't support levying high fines. We will take a decision on the revision of fines during cabinet meeting (11.9) pic.twitter.com/NP0TeT35Pq