Kargil Vijay Diwas: पीएम मोदी ने साझा किया खास VIDEO, बोले- साहसी सपूतों को मेरा शत-शत नमन

आज यानी 26 जुलाई को देशभर में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना प्रमुखों ने देश के शहीद वीर सपूतों और सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने खास अंदाज में ट्वीट करते हुए एक स्पेशल वीडियो साझा किया। पीएम मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि कारगिल विजय दिवस मां भारती की आन-बान और शान का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत-शत नमन। जय हिंद!

#WATCH | The three service chiefs - Army chief General Manoj Pande, Navy chief Admiral R Hari Kumar & Air Force chief Air Chief Marshal VR Chaudhari - lay wreaths at the National War Memorial in Delhi, on #KargilVijayDiwas pic.twitter.com/2vU0pjjaHb