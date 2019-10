छापे में मिली 500 करोड़ की अघोषित संपत्ति, 'स्वयंभू भगवान' ने वीडियो जारी कर दी सफाई

खुद को भगवान बताने वाले विजय कुमार नायडू ने आज एक वीडियो जारी कर कहा है कि वह देश छोड़ कर भागा नहीं हैं, वह यही भारत में हैं। उसने कहा है कि न तो आयकर विभाग और ना ही सरकार ने कहा है कि मैं देश से भागा हूं। आयकर विभाग की छापेमारी में 500 करोड़ की अघोषित आय का पता चलने के बाद स्वयंभू नायडू ने एक विडियो जारी करते हुए सफाई दी है।

In a video released by self styled godman Kalki Bhagwan after I-T raids on his son's properties, he says, "I am very much here in the country. Neither the I-T department nor the govt is saying that I have fled the country." pic.twitter.com/NZIILThi1g