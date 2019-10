आंध्र प्रदेश में पत्रकार की हत्या, सीएम ने डीजीपी को दिए जल्द कार्रवाई के आदेश

आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में एक तेलुगू दैनिक के स्थानीय पत्रकार के. सत्य नारायण की मंगलवार की रात अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। घटना पूर्वी गोदावरी जिले के तुनी मंडल के एस अन्नवरम गांव की है। मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने पुलिस महानिदेशक को कार्रवाई करने और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने के आदेश दिए हैं।

Andhra Pradesh: A local journalist, K Satya Narayana, was murdered by unidentified assailants in S Annavaram village, Tuni Mandal of East Godavari district, yesterday. CM YS Jagan Mohan Reddy ordered Director General of Police to take action&nab the culprits as early as possible. pic.twitter.com/K5kcJMB86Z