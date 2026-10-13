तिरंगा लेकर जंतर-मंतर पहुंचे प्रदर्शनकारी: दिल्ली पुलिस ने सौरव दास-रांका को हिरासत में लिया; दिपके का दावा

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Cockroaches with the Tiranga sneaked into Jantar Mantar early this morning before they were picked up by Delhi Police. @AshutoshRanka, @SauravDassss, @AjinkyaCJP along with other team members have been detained. You cannot denotify the resistance, @narendramodi https://t.co/x7B40akCVO — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) October 13, 2026

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सीजेपी की ओर से साझा की गई पोस्ट के मुताबिक, आशुतोष रांका, सौरव दास और अजिंक्य समेत संगठन के अन्य सदस्यों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। पोस्ट में बताया गया कि ये लोग सुबह-सुबह तिरंगा लेकर जंतर-मंतर पहुंचे थे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।इस कार्रवाई के बाद सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, 'आप प्रतिरोध को खत्म नहीं कर सकते।' पोस्ट में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने पर सवाल उठाया गया है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में पुलिस की ओर से इस कार्रवाई की वजह या हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।