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तिरंगा लेकर जंतर-मंतर पहुंचे प्रदर्शनकारी: दिल्ली पुलिस ने सौरव दास-रांका को हिरासत में लिया; दिपके का दावा

Tue, 13 Oct 2026 09:45 AM IST
राकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Tue, 13 Oct 2026 09:45 AM IST
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Jantar Mantar Protesters Detained by Delhi Police Ashutosh Ranka Saurav Dass
सीजेपी का प्रदर्शन - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स
दिल्ली के जंतर-मंतर पर मंगलवार सुबह तिरंगा लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। इस दौरान सीजेपी से जुड़े कुछ सदस्यों को भी हिरासत में लिए जाने का दावा किया गया है।
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सीजेपी की ओर से साझा की गई पोस्ट के मुताबिक, आशुतोष रांका, सौरव दास और अजिंक्य समेत संगठन के अन्य सदस्यों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। पोस्ट में बताया गया कि ये लोग सुबह-सुबह तिरंगा लेकर जंतर-मंतर पहुंचे थे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
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'प्रतिरोध की आवाज को खत्म नहीं कर सकते'
इस कार्रवाई के बाद सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए एक्स पोस्ट में लिखा, 'आप प्रतिरोध को खत्म नहीं कर सकते।' पोस्ट में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने पर सवाल उठाया गया है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में पुलिस की ओर से इस कार्रवाई की वजह या हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या के बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।
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