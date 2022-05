गगनयान की तैयारी: इसरो ने किया एचएस200 रॉकेट बूस्टर का सफल परीक्षण, इस मिशन में करेगा मदद

भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने शुक्रवार (13 मई) सुबह ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर यानी एचएस200 का सफल परीक्षण किया। इस रॉकेट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह 7:20 बजे दागा गया। बता दें कि इस रॉकेट को गगनयान कार्यक्रम के लिए तैयार किया गया है।

ISRO successfully completed the static test of a human-rated solid rocket booster (HS200) for the Gaganyaan Programme at Satish Dhawan Space Centre (SDSC), Sriharikota, Andhra Pradesh today at 7:20am: ISRO



(Source: ISRO) pic.twitter.com/ctY8RCPQmv