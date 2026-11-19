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खुफिया अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल आतंकियों का काम सिर्फ भारतीय सीमा में दाखिल होना है। उन्हें सीमा पार करते ही हमला करने का निर्देश नहीं दिया गया है। उनकी आगे की जिम्मेदारी क्या होगी, इसकी जानकारी घुसपैठ के बाद ही दी जाएगी।

अधिकारियों के मुताबिक, आतंकियों को पहले घने जंगलों में छिपने और अगले निर्देश का इंतजार करने के लिए कहा जा सकता है। यह तरीका पहलगाम हमले जैसा हो सकता है। उस हमले में भी पाकिस्तान से आए आतंकी कई महीनों तक जंगलों में छिपे रहे थे और बाद में निर्देश मिलने पर हमला किया था।

खुफिया ब्यूरो (आईबी) के एक अधिकारी के मुताबिक, पाकिस्तान में 500 से ज्यादा आतंकी भारतीय सीमा में दाखिल होने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी शामिल हैं। ये आतंकी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में बने लॉन्चपैड पर मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था सख्त होने के कारण उनकी घुसपैठ की कई कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं।पहले आतंकियों को अलग-अलग समय पर और सीमित संख्या में भारतीय सीमा में भेजने की योजना थी। लेकिन अब आईएसआई कई रास्तों से एक साथ ज्यादा आतंकियों को भेजने की तैयारी कर रही है। इसके पीछे मकसद सुरक्षा बलों पर दबाव बढ़ाना है, जिससे निगरानी के दौरान किसी एक जगह चूक होने की आशंका बढ़ जाए। खुफिया अधिकारियों के मुताबिक, आईएसआई ने लॉन्चपैड संभालने वाले अपने लोगों को सभी सेक्टरों में घुसपैठ की कोशिशें तेज करने के निर्देश दिए हैं।खुफिया अधिकारियों के मुताबिक, पाकिस्तान अपने ओवरग्राउंड वर्कर्स के नेटवर्क को नए लोगों के जरिए दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। इस बार उसकी नजर युवाओं पर है। इसमें स्कूल जाने वाले बच्चे भी शामिल हैं। आईएसआई ऐसे लोगों को नेटवर्क में शामिल करना चाहती है, जिनका पहले से कोई पुलिस रिकॉर्ड न हो। इससे सुरक्षा एजेंसियों के लिए उनकी पहचान करना मुश्किल हो सकता है। अधिकारियों का कहना है कि नए नेटवर्क में शामिल लोग पहली बार ऐसी गतिविधियों से जुड़ रहे होंगे।खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी है कि लतीफ भट के मारे जाने के बाद लश्कर-ए-तैयबा दुष्प्रचार और गलत सूचनाएं फैलाने की कोशिश तेज कर सकता है। इसका मकसद घाटी में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना और लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए उकसाना हो सकता है। एक अधिकारी के मुताबिक, संगठन चाहता है कि ऐसे हालात बनें, जिनकी आड़ में वह घाटी में अपना नेटवर्क दोबारा खड़ा कर सके। इसलिए सुरक्षा एजेंसियां केवल सीमा पर घुसपैठ ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली फर्जी खबरों और भड़काऊ प्रचार पर भी नजर रख रही हैं।