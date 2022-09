Viral Video: नामीबिया से जिस विमान में आए चीते, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, देखें अंदर की फुटेज

भारत से विलुप्त हो चुके चीते 70 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए। नामीबिया से आठ चीते भारत आए हैं। इनमें पांच मादा और तीन नर है। इनकी उम्र चार से छह साल है। चीतों को बोइंग 747 से भारत लाया गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें विमान के अंदर पिजरों में चीतों को दिखाया गया है।

Inside view of Boeing 747 used for bringing Cheetahs from Namibia to India . Thank you @narendramodi sir for giving US this beautiful gift on your Birthday !!!! pic.twitter.com/9lPIyitC5T