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Hindi News ›   India News ›   Indian Railways Cancelled Trains 24 July list, Railway Enquiry

Indian Railway: यात्रीगण कृपया ध्यान दें...आज रेलवे ने 221 ट्रेनों को किया रद्द, यहां देखें सभी ट्रेन नंबर

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Sun, 24 Jul 2022 12:20 PM IST
सार

Indian Railways Cancelled Trains Today: आईआरसीटीसी की वेबसाइट के अनुसार, रद्द की गई ट्रेनों की सूची में देश भर के कई शहरों से चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं। जो यात्री आज यात्रा कर रहे हैं या आज यात्रा करने के इच्छुक हैं, वे रद्द की गई ट्रेनों की पूरी सूची देख लें।

भारतीय रेल
भारतीय रेल - फोटो : Social media
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विस्तार

भारतीय रेलवे ने रविवार यानी आज 24 जुलाई को कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। आईआरसीटीसी की वेबसाइट के अनुसार रविवार को कुल 221 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ट्रेनों को रद्द करने के पीछे का कारण परिचालन संबंधी समस्या, रखरखाव और मौसम संबंधी मुद्दे बताए गए हैं। विशेष रूप से, आईआरसीटीसी की वेबसाइट के अनुसार, रद्द की गई ट्रेनों की सूची में देश भर के कई शहरों से चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं। जो यात्री आज यात्रा कर रहे हैं या आज यात्रा करने के इच्छुक हैं, वे रद्द की गई ट्रेनों की पूरी सूची आधिकारिक वेबसाइट https://enquiry.indianrail.gov.in/mntes/ पर देख सकते हैं।


यहां देखें रद्द ट्रेनों की सूची
 
222 trains cancelled [ Start Date: 24-Jul ]
 ट्रेन संख्या
 [SRC-DSTN]		 Type Start Time
00114 SGTY-BIRD PCET SPL

 SANKRAIL GOODS TERMINAL (SGTY) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)		 PEXP 19:30
00913 PBR-SHM PARCEL SPL TRAIN
 PORBANDAR (PBR) - SANKRALL (SEL)		 PEXP 04:35
01539 PUNE STR DMU
 PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)		 PSPC 18:30
01540 STR-PUNE DMU
 SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)		 PSPC 06:15
01605 PTK-JMKR EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)		 PSPC 17:15
01606 PTK-JMKR EXP SPL
 JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)		 PSPC 04:35
01607 PTK-BJPL SPL
 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)		 PSPC 02:05
01608 BJPL-PTK EXP SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		 PSPC 04:00
01609 PTK-BJPL XPRES SPL
 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)		 PSPC 15:20
01610 BJPL-PTK SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		 PSPC 17:55
03035 KWAE - AZ SPL
 KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ)		 PSPC 11:55
03036 AZ- KWAE PASSENGER
 AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE)		 PSPC 07:25
03058 NILE-AZ PASS SPL
 NIMITITA (NILE) - AZIMGANJ JN (AZ)		 PSPC 18:35
03083 KWAE-AZ PGR SPL
 KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ)		 PSPC 15:50
03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)		 PSPC 22:25
03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
 NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)		 PSPC 05:35
03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)		 PSPC 04:20
03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
 RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)		 PSPC 18:20
03095 KWAE-AZ MEMU PGR SPL
 KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ)		 PSPC 14:40
03096 AZ-KWAE MEMU PGR SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE)		 PSPC 11:55
03097 KWAE - AZ PGR SPL
 KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ)		 PSPC 18:50
03098 AZ - KWAE PGR SPL
 AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE)		 PSPC 13:15
03502 BDME-JSME MEMU SPL
 BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)		 PSPC 14:05
03549 JSME-BDME MEMU SPL
 JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)		 PSPC 13:35
03657 JSME-BDME MEMU PGR SPL
 JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)		 PSPC 12:30
03658 BDME-JSME MEMU PGR SPL
 BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)		 PSPC 13:05
04129 FTP-CNB MEMU
 FATEHPUR (FTP) - KANPUR CENTRAL (CNB)		 PSPC 07:20
04130 CNB-FTP MEMU
 KANPUR CENTRAL (CNB) - FATEHPUR (FTP)		 PSPC 18:25
04181 SFG-CNB MEX SPL
 SUBEDARGANJ (SFG) - KANPUR CENTRAL (CNB)		 PSPC 06:10
04182 CNB-SFG SPL
 KANPUR CENTRAL (CNB) - SUBEDARGANJ (SFG)		 PSPC 14:50
04194 SFG-DDU MEX SPL
 SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)		 PSPC 07:05
04601 PTK-JDNX PASSANGER
 PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)		 PSPC 10:10
04602 JDNX-PTK PASSNGER
 JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)		 PSPC 07:05
04647 PTK-BJPL EXP SPL
 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)		 PSPC 08:45
04648 BJPL-PTK EXP SPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		 PSPC 16:25
04685 PTK-BJPL EXPSPL
 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)		 PSPC 12:50
04686 BJPL-PTK PASSNGER
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		 PSPC 14:10
04699 PTK-JDNX EXPSPL
 PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)		 PSPC 06:00
04700 BJPL-PTK EXPSPL
 BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)		 PSPC 07:10
04883 MEC - MTD PSPC SPL
 MERTA CITY (MEC) - MERTA ROAD JN (MTD)		 PSPC 19:35
05137 MAU-PRRB UNRESV SPL
 MAU JN (MAU) - PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB)		 PSPC 14:45
05169 BUI-PRRB MEMU
 BALLIA (BUI) - PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB)		 PSPC 05:55
05170 PRRB-BUI MEMU
 PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) - BALLIA (BUI)		 PSPC 14:40
05334 MB-RMR EXP
 MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)		 PSPC 04:30
05366 RMR-MB SPL EXP
 RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)		 PSPC 21:10
05445 CPR-BCY UNRESERVED EXP
 CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)		 PSPC 16:10
05446 BCY-CPR UNRESEVED EXP
 VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)		 PSPC 05:00
06429 KCVL-NCJ EXP SPL
 KOCHUVELI (KCVL) - NAGARCOIL JN (NCJ)		 PSPC 13:40
06430 NCJ-KCVL EXP SPL
 NAGARCOIL JN (NCJ) - KOCHUVELI (KCVL)		 PSPC 07:55
06846 ED JTJ EXP SPL
 ERODE JN (ED) - JOLARPETTAI (JTJ)		 PSPC 16:10
06977 JJJ-PGW EXP SPL
 JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)		 PSPC 11:10
06980 PGW-JJJ EXP SPL
 PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)		 PSPC 15:05
07519 MLFC-SGUJ DMU SPECIAL
 MALDA COURT (MLFC) - SILIGURI JN (SGUJ)		 PSPC 08:45
07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
 DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)		 PSPC 07:05
07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
 LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)		 PSPC 17:40
09071 BIM-WGI SPL
 BILIMORA JN (BIM) - WAGHAI (WGI)		 PSPC 19:40
09072 WGI-BIM NG SPL
 WAGHAI (WGI) - BILIMORA JN (BIM)		 PSPC 06:00
09108 EKNR - PRTN SPECIAL
 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)		 PSPC 09:50
09109 PRTN - EKNR SPECIAL
 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)		 PSPC 12:15
09110 EKNR - PRTN SPECIAL
 EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)		 PSPC 13:55
09113 PRTN - EKNR SPL
 PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)		 PSPC 15:35
09277 BXN-JAB MEMU PASSENGER
 BAYANA JN (BXN) - YAMUNA BRIDGE (JAB)		 PSPC 08:25
09278 JAB-BXN MEMU PASSENGER
 YAMUNA BRIDGE (JAB) - BAYANA JN (BXN)		 PSPC 14:10
09279 BXN-MTJ MEMU PASSENGER
 BAYANA JN (BXN) - MATHURA JN. (MTJ)		 PSPC 17:45
09280 MTJ-BXN MEMU PASSENGER
 MATHURA JN. (MTJ) - BAYANA JN (BXN)		 PSPC 06:10
09483 MSH - PTN PASSENGER
 MAHESANA JN (MSH) - NARAYANPUR TATWARA (PTN)		 PSPC 06:05
09484 PTN - MSH PASSENGER
 NARAYANPUR TATWARA (PTN) - MAHESANA JN (MSH)		 PSPC 19:20
09501 BIM - WGI PASSENGER SPL
 BILIMORA JN (BIM) - WAGHAI (WGI)		 PSPC 10:20
09502 WGI - BIM PASS SPL
 WAGHAI (WGI) - BILIMORA JN (BIM)		 PSPC 14:30
10101 RATNAGIRI- MADGAON
 RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)		 MEX 02:12
10102 MADGAON - RATNAGIRI
 MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)		 MEX 19:25
11027 CSMT-PVR EXP
 DADAR (DR) - PANDHARPUR (PVR)		 MEX 23:55
11421 PUNE SUR DEMU
 PUNE JN (PUNE) - SOLAPUR JN (SUR)		 MEX 08:30
11422 SUR PUNE DEMU
 SOLAPUR JN (SUR) - PUNE JN (PUNE)		 MEX 23:20
12824 NZM DURG SF EXP
 HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM) - DURG (DURG)		 SUF 17:55
12929 BL - BRC INTERCITY
 VALSAD (BL) - VADODARA JN (BRC)		 SUF 07:15
12930 BRC - BL INTERCITY
 VADODARA JN (BRC) - VALSAD (BL)		 SUF 17:10
13033 HWH-KIR EXP
 HOWRAH JN (HWH) - KATIHAR JN (KIR)		 MEX 21:25
14235 VARANASI-BAREILLY EXP
 VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)		 MEX 23:10
14893 JU PNU EXP
 JODHPUR JN (JU) - PALANPUR JN (PNU)		 MEX 19:05
15232 GONDIA - BJU EXPRESS
 GONDIA JN (G) - BARAUNI JN (BJU)		 MEX 21:15
17267 COA-VSKP PSG
 KAKINADA PORT (COA) - VISAKHAPATNAM (VSKP)		 MEX 04:25
17268 VSKP-COA PSG
 VISAKHAPATNAM (VSKP) - KAKINADA PORT (COA)		 MEX 17:05
18109 TATA ITR EXP
 TATANAGAR JN (TATA) - ITWARI (ITR)		 MEX 09:10
18202 NTV - DURG EXP
 NAUTANWA (NTV) - DURG (DURG)		 MEX 11:35
18258 CHRM - BSP EXPRESS
 CHIRMIRI (CHRM) - BILASPUR JN. (BSP)		 MEX 22:00
19035 BRC ADI INTERCITY EXP
 VADODARA JN (BRC) - AHMEDABAD JN (ADI)		 MEX 18:20
19036 ADI BRC INTERCITY EXP
 AHMEDABAD JN (ADI) - VADODARA JN (BRC)		 MEX 14:00
19426 NDB MMCT EXP
 NANDURBAR (NDB) - MUMBAI CENTRAL (MMCT)		 MEX 14:00
20972 SHM UDZ EXP
 SHALIMAR (SHM) - UDAIPUR CITY (UDZ)		 SUF 20:20
22167 SGRL-NZM SF EXP
 SINGRAULI (SGRL) - HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM)		 SUF 10:30
22620 TEN BSP SF EXP
 TIRUNELVELI (TEN) - BILASPUR JN. (BSP)		 SUF 01:15
22910 PURI - BL SPL
 PURI (PURI) - VALSAD (BL)		 SUF 00:30
22929 DRD - BRC EXPRESS
 DAHANU ROAD (DRD) - VADODARA JN (BRC)		 SUF 15:45
22930 BRC - DRD EXPRESS
 VADODARA JN (BRC) - DAHANU ROAD (DRD)		 SUF 06:25
22959 JAMNAGAR INTERCITY
 VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)		 SUF 15:50
22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCIT
 JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)		 SUF 04:45
31411 SDAH -NH LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 04:40
31414 NH - SDAH LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 04:50
31617 SDAH-RHA LOCAL
 SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 08:00
31622 RHA - SDAH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)		 SUB 10:12
31711 NH - RHA LOCAL
 NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)		 SUB 05:00
31712 RHA-NH LOCAL
 RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)		 SUB 04:05
36033 HWH-CDAE LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)		 SUB 10:30
36034 CDAE HWH LOCAL
 CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 11:55
37211 HWH-BDC LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 04:47
37216 BDC-HWH LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 04:45
37246 BDC-HWH LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 12:30
37247 HWH-BDC LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 13:15
37253 HWH-BDC LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 14:40
37256 BDC-HWH LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 15:10
37305 ANDOLAN LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)		 SUB 19:15
37306 SIU-HWH LOCAL
 SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 21:05
37307 HWH - HPL LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)		 SUB 06:52
37308 HPL-HWH LOCAL
 HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 08:30
37312 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 03:50
37319 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 10:20
37327 HWH - TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 13:38
37330 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 12:00
37335 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 17:42
37338 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 15:15
37343 HWH-TAK LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 20:05
37348 TAK-HWH LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 19:33
37411 SHE-TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 05:15
37412 TAK-SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		 SUB 04:05
37415 SHE TAK LOCAL
 SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)		 SUB 08:25
37416 TAK SHE LOCAL
 TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)		 SUB 07:25
37611 HWH-PDA LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA)		 SUB 11:42
37614 PDA-HWH LOCAL
 PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 13:30
37657 HWH-MYM LOCAL
 HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)		 SUB 13:43
37658 MYM-HWH LOCAL
 MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)		 SUB 16:05
37741 BDC-KWAE LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE)		 SUB 03:05
37746 KWAE-BDC LOCAL
 KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 11:10
37782 BWN-BDC LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 06:45
37783 BDC-BWN LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 04:20
37785 BDC-BWN LOCAL
 BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)		 SUB 05:45
37786 BWN-BDC LOCAL
 BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)		 SUB 03:35
43002 AVD-MASS EMU LOCAL
 AVADI (AVD) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		 SUB 03:50
43004 AVD-MASS EMU LOCAL
 AVADI (AVD) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		 SUB 04:00
43101 MMC-PTMS EMU LOCAL
 CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - PATTAPIRAM MILITARY SDG AVADI (PTMS)		 SUB 04:15
43102 PTMS-MASS EMU LOCAL
 PATTAPIRAM MILITARY SDG AVADI (PTMS) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		 SUB 03:20
43103 MASS-PTMS EMU LOCAL
 CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - PATTAPIRAM MILITARY SDG AVADI (PTMS)		 SUB 05:15
43104 PTMS-MASS EMU LOCAL
 PATTAPIRAM MILITARY SDG AVADI (PTMS) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		 SUB 05:30
43105 MASS-PTMS EMU LOCAL
 CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - PATTAPIRAM MILITARY SDG AVADI (PTMS)		 SUB 06:20
43106 PTMS-MASS EMU LOCAL
 PATTAPIRAM MILITARY SDG AVADI (PTMS) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		 SUB 06:35
43107 MASS-PTMS EMU LOCAL
 CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - PATTAPIRAM MILITARY SDG AVADI (PTMS)		 SUB 07:20
43108 PTMS-MASS LOCAL
 PATTAPIRAM MILITARY SDG AVADI (PTMS) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		 SUB 07:40
43201 MMC-TRL EMU LOCAL
 CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - TIRUVALLUR (TRL)		 SUB 04:30
43202 TRL-MASS EMU LOCAL
 TIRUVALLUR (TRL) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		 SUB 03:50
43203 MMC-TRL EMU LOCAL
 CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - TIRUVALLUR (TRL)		 SUB 05:00
43204 TRL-MASS EMU LOCAL
 TIRUVALLUR (TRL) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		 SUB 04:45
43205 MASS-TRL EMU LOCAL
 CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - TIRUVALLUR (TRL)		 SUB 05:40
43206 TRL-MASS EMU LOCAL
 TIRUVALLUR (TRL) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		 SUB 05:55
43207 MASS-TRL EMU LOCAL
 CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - TIRUVALLUR (TRL)		 SUB 06:50
43208 TRL-MASS EMU LOCAL
 TIRUVALLUR (TRL) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		 SUB 06:50
43210 TRL-MASS EMU LOCAL
 TIRUVALLUR (TRL) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		 SUB 07:20
43401 MASS-AJJ EMU FAST
 CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - ARAKKONAM (AJJ)		 SUB 05:30
43402 AJJ-MASS EMU LOCAL
 ARAKKONAM (AJJ) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		 SUB 03:45
43403 MASS-AJJ EMU LOCAL
 CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - ARAKKONAM (AJJ)		 SUB 06:30
43404 AJJ-MASS EMU LOCAL
 ARAKKONAM (AJJ) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		 SUB 04:25
43406 AJJ-MASS EMU LOCAL
 ARAKKONAM (AJJ) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		 SUB 05:25
43408 AJJ-MASS EMU FAST LOCAL
 ARAKKONAM (AJJ) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		 SUB 06:40
43501 MAS-TRT EMU LOCAL
 CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - TIRUTTANI (TRT)		 SUB 03:50
43504 TRT-MASS EMU LOCAL
 TIRUTTANI (TRT) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		 SUB 05:35
43505 MASS-TRT EMU LOCAL
 CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - TIRUTTANI (TRT)		 SUB 07:40
43506 TRT-MASS EMU LOCAL
 TIRUTTANI (TRT) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		 SUB 06:30
43602 AVD-MSB EMU LOCAL
 AVADI (AVD) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 04:10
43604 AVD-MSB EMU LOCAL
 AVADI (AVD) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 04:35
43606 AVD-MSB EMU LOCAL
 AVADI (AVD) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 06:00
43608 AVD-MSB EMU LOCAL
 AVADI (AVD) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 07:05
43610 AVD-MSB EMU LOCAL
 AVADI (AVD) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 07:40
43701 MSB-TRL EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - TIRUVALLUR (TRL)		 SUB 05:20
43801 MSB-AJJ EMU FAST LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - ARAKKONAM (AJJ)		 SUB 01:20
43802 AJJ-MSB EMU LOCAL
 ARAKKONAM (AJJ) - CHENNAI BEACH (MSB)		 SUB 04:00
43803 MSB-AJJ EMU LOCAL
 CHENNAI BEACH (MSB) - ARAKKONAM (AJJ)		 SUB 04:15
43831 AVD-TRL EMU LOCAL
 AVADI (AVD) - TIRUVALLUR (TRL)		 SUB 07:15
43841 AVD-AJJ EMU LOCAL
 AVADI (AVD) - ARAKKONAM (AJJ)		 SUB 06:25
43852 TRL-PON EMU LOCAL
 TIRUVALLUR (TRL) - PONNERI (PON)		 SUB 05:20
43861 ENR-TRL EMU LOCAL
 ENNORE (ENR) - TIRUVALLUR (TRL)		 SUB 06:35
43862 AVD-ENR EMU
 AVADI (AVD) - ENNORE (ENR)		 SUB 05:00
43871 MASS-PAB EMU LOCAL
 CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - PATTABIRAM (PAB)		 SUB 07:30
43902 KBT-MASS EMU LOCAL
 KADAMBATTUR (KBT) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		 SUB 06:15
43921 TRL-KBT EMU LOCAL
 TIRUVALLUR (TRL) - KADAMBATTUR (KBT)		 SUB 05:50
47105 HYB-LPI
 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 10:00
47109 HYB-LPI
 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 11:35
47110 HYB-LPI
 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 12:20
47111 HYB-LPI
 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 13:00
47112 HYB-LPI
 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 14:00
47114 HYB-LPI
 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 15:00
47116 HYB-LPI
 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 15:35
47118 HYB-LPI
 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 16:30
47120 HYB-LPI
 HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 17:20
47129 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)		 SUB 08:10
47132 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)		 SUB 10:15
47133 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)		 SUB 11:10
47135 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)		 SUB 11:55
47136 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)		 SUB 12:50
47137 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)		 SUB 13:20
47138 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)		 SUB 14:25
47139 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)		 SUB 15:30
47140 LPI-HYB
 LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)		 SUB 16:10
47150 SC-LPI
 SECUNDERABAD JN (SC) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 06:45
47153 FM-LPI
 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 06:30
47164 FM-LPI
 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 18:17
47165 FM-LPI
 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 10:02
47166 FM-LPI
 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 19:10
47170 FM-LPI
 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 22:05
47176 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)		 SUB 08:25
47187 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)		 SUB 17:30
47189 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)		 SUB 11:40
47190 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)		 SUB 18:35
47191 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)		 SUB 19:55
47192 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)		 SUB 21:00
47195 LPI-SC
 LINGAMPALLI (LPI) - SECUNDERABAD JN (SC)		 SUB 22:20
47203 FM-LPI
 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 20:40
47210 LPI-FM
 LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)		 SUB 16:40
47220 FM-LPI
 KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)		 SUB 22:35
66002 AVD-MASS MEMU LOCAL
 AVADI (AVD) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		 MEMU 06:15
66004 AVD-MASS MEMU SUBURBAN
 AVADI (AVD) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)		 MEMU 06:40
66015 MASS-AJJ MEMU
 CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - ARAKKONAM (AJJ)		 MEMU 07:05
66016 AJJ-MSB PASSR
 ARAKKONAM (AJJ) - CHENNAI BEACH (MSB)		 MEMU 06:20
93002 DRD-ADH
 DAHANU ROAD (DRD) - ANDHERI (ADH)		 SUB 05:40

आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in पर 24 जुलाई को सुबह 11 बजे तक जो अपडेट है उसके अनुसार 17 ट्रेनों को रीशेड्यूल किया गया है, जबकि 25 ट्रेनों के रूट को डायवर्ट (Diverted Trains) किया गया है। इसलिए यात्रियों से अनुरोध से यात्रा से पहले पूरी सूची जांच लें।

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