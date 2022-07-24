Indian Railway: यात्रीगण कृपया ध्यान दें...आज रेलवे ने 221 ट्रेनों को किया रद्द, यहां देखें सभी ट्रेन नंबर

|222 trains cancelled [ Start Date: 24-Jul ]
| ट्रेन संख्या
[SRC-DSTN]
|Type
|Start Time
|00114 SGTY-BIRD PCET SPL
SANKRAIL GOODS TERMINAL (SGTY) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT)
|PEXP
|19:30
|00913 PBR-SHM PARCEL SPL TRAIN
PORBANDAR (PBR) - SANKRALL (SEL)
|PEXP
|04:35
|01539 PUNE STR DMU
PUNE JN (PUNE) - SATARA (STR)
|PSPC
|18:30
|01540 STR-PUNE DMU
SATARA (STR) - PUNE JN (PUNE)
|PSPC
|06:15
|01605 PTK-JMKR EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - JAWLMUKHI ROAD (JMKR)
|PSPC
|17:15
|01606 PTK-JMKR EXP SPL
JAWLMUKHI ROAD (JMKR) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:35
|01607 PTK-BJPL SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|02:05
|01608 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|04:00
|01609 PTK-BJPL XPRES SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|15:20
|01610 BJPL-PTK SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|17:55
|03035 KWAE - AZ SPL
KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|11:55
|03036 AZ- KWAE PASSENGER
AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE)
|PSPC
|07:25
|03058 NILE-AZ PASS SPL
NIMITITA (NILE) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|18:35
|03083 KWAE-AZ PGR SPL
KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|15:50
|03085 NHT-AZ MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - NALHATI JN (NHT)
|PSPC
|22:25
|03086 AZ-NHT MEMU PGR SPL
NALHATI JN (NHT) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|05:35
|03087 AZ RPH MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - RAMPUR HAT (RPH)
|PSPC
|04:20
|03094 RPH - AZ MEMU PGR SPL
RAMPUR HAT (RPH) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|18:20
|03095 KWAE-AZ MEMU PGR SPL
KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|14:40
|03096 AZ-KWAE MEMU PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE)
|PSPC
|11:55
|03097 KWAE - AZ PGR SPL
KATWA JN. (KWAE) - AZIMGANJ JN (AZ)
|PSPC
|18:50
|03098 AZ - KWAE PGR SPL
AZIMGANJ JN (AZ) - KATWA JN. (KWAE)
|PSPC
|13:15
|03502 BDME-JSME MEMU SPL
BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)
|PSPC
|14:05
|03549 JSME-BDME MEMU SPL
JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)
|PSPC
|13:35
|03657 JSME-BDME MEMU PGR SPL
JASIDIH JN. (JSME) - BAIDYANATHDHAM (BDME)
|PSPC
|12:30
|03658 BDME-JSME MEMU PGR SPL
BAIDYANATHDHAM (BDME) - JASIDIH JN. (JSME)
|PSPC
|13:05
|04129 FTP-CNB MEMU
FATEHPUR (FTP) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|PSPC
|07:20
|04130 CNB-FTP MEMU
KANPUR CENTRAL (CNB) - FATEHPUR (FTP)
|PSPC
|18:25
|04181 SFG-CNB MEX SPL
SUBEDARGANJ (SFG) - KANPUR CENTRAL (CNB)
|PSPC
|06:10
|04182 CNB-SFG SPL
KANPUR CENTRAL (CNB) - SUBEDARGANJ (SFG)
|PSPC
|14:50
|04194 SFG-DDU MEX SPL
SUBEDARGANJ (SFG) - PT.DEEN DAYAL UPADHYAYA JN. (DDU)
|PSPC
|07:05
|04601 PTK-JDNX PASSANGER
PATHANKOT (PTK) - JOGINDER NAGAR (JDNX)
|PSPC
|10:10
|04602 JDNX-PTK PASSNGER
JOGINDER NAGAR (JDNX) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|07:05
|04647 PTK-BJPL EXP SPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|08:45
|04648 BJPL-PTK EXP SPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|16:25
|04685 PTK-BJPL EXPSPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|12:50
|04686 BJPL-PTK PASSNGER
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|14:10
|04699 PTK-JDNX EXPSPL
PATHANKOT (PTK) - BAIJNATHPAPROLA (BJPL)
|PSPC
|06:00
|04700 BJPL-PTK EXPSPL
BAIJNATHPAPROLA (BJPL) - PATHANKOT (PTK)
|PSPC
|07:10
|04883 MEC - MTD PSPC SPL
MERTA CITY (MEC) - MERTA ROAD JN (MTD)
|PSPC
|19:35
|05137 MAU-PRRB UNRESV SPL
MAU JN (MAU) - PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB)
|PSPC
|14:45
|05169 BUI-PRRB MEMU
BALLIA (BUI) - PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB)
|PSPC
|05:55
|05170 PRRB-BUI MEMU
PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) - BALLIA (BUI)
|PSPC
|14:40
|05334 MB-RMR EXP
MORADABAD (MB) - RAMNAGAR (RMR)
|PSPC
|04:30
|05366 RMR-MB SPL EXP
RAMNAGAR (RMR) - MORADABAD (MB)
|PSPC
|21:10
|05445 CPR-BCY UNRESERVED EXP
CHHAPRA (CPR) - VARANASI CITY (BCY)
|PSPC
|16:10
|05446 BCY-CPR UNRESEVED EXP
VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR)
|PSPC
|05:00
|06429 KCVL-NCJ EXP SPL
KOCHUVELI (KCVL) - NAGARCOIL JN (NCJ)
|PSPC
|13:40
|06430 NCJ-KCVL EXP SPL
NAGARCOIL JN (NCJ) - KOCHUVELI (KCVL)
|PSPC
|07:55
|06846 ED JTJ EXP SPL
ERODE JN (ED) - JOLARPETTAI (JTJ)
|PSPC
|16:10
|06977 JJJ-PGW EXP SPL
JAIJON DOABA (JJJ) - PHAGWARA JN (PGW)
|PSPC
|11:10
|06980 PGW-JJJ EXP SPL
PHAGWARA JN (PGW) - JAIJON DOABA (JJJ)
|PSPC
|15:05
|07519 MLFC-SGUJ DMU SPECIAL
MALDA COURT (MLFC) - SILIGURI JN (SGUJ)
|PSPC
|08:45
|07906 DBRT - LEDO DMU SPECIAL
DIBRUGARH TOWN (DBRT) - LEDO (LEDO)
|PSPC
|07:05
|07907 LEDO - DBRT DMU SPECIAL
LEDO (LEDO) - DIBRUGARH TOWN (DBRT)
|PSPC
|17:40
|09071 BIM-WGI SPL
BILIMORA JN (BIM) - WAGHAI (WGI)
|PSPC
|19:40
|09072 WGI-BIM NG SPL
WAGHAI (WGI) - BILIMORA JN (BIM)
|PSPC
|06:00
|09108 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|09:50
|09109 PRTN - EKNR SPECIAL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|12:15
|09110 EKNR - PRTN SPECIAL
EKTA NAGAR (EKNR) - PRATAPNAGAR (PRTN)
|PSPC
|13:55
|09113 PRTN - EKNR SPL
PRATAPNAGAR (PRTN) - EKTA NAGAR (EKNR)
|PSPC
|15:35
|09277 BXN-JAB MEMU PASSENGER
BAYANA JN (BXN) - YAMUNA BRIDGE (JAB)
|PSPC
|08:25
|09278 JAB-BXN MEMU PASSENGER
YAMUNA BRIDGE (JAB) - BAYANA JN (BXN)
|PSPC
|14:10
|09279 BXN-MTJ MEMU PASSENGER
BAYANA JN (BXN) - MATHURA JN. (MTJ)
|PSPC
|17:45
|09280 MTJ-BXN MEMU PASSENGER
MATHURA JN. (MTJ) - BAYANA JN (BXN)
|PSPC
|06:10
|09483 MSH - PTN PASSENGER
MAHESANA JN (MSH) - NARAYANPUR TATWARA (PTN)
|PSPC
|06:05
|09484 PTN - MSH PASSENGER
NARAYANPUR TATWARA (PTN) - MAHESANA JN (MSH)
|PSPC
|19:20
|09501 BIM - WGI PASSENGER SPL
BILIMORA JN (BIM) - WAGHAI (WGI)
|PSPC
|10:20
|09502 WGI - BIM PASS SPL
WAGHAI (WGI) - BILIMORA JN (BIM)
|PSPC
|14:30
|10101 RATNAGIRI- MADGAON
RATNAGIRI (RN) - MADGAON (MAO)
|MEX
|02:12
|10102 MADGAON - RATNAGIRI
MADGAON (MAO) - RATNAGIRI (RN)
|MEX
|19:25
|11027 CSMT-PVR EXP
DADAR (DR) - PANDHARPUR (PVR)
|MEX
|23:55
|11421 PUNE SUR DEMU
PUNE JN (PUNE) - SOLAPUR JN (SUR)
|MEX
|08:30
|11422 SUR PUNE DEMU
SOLAPUR JN (SUR) - PUNE JN (PUNE)
|MEX
|23:20
|12824 NZM DURG SF EXP
HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM) - DURG (DURG)
|SUF
|17:55
|12929 BL - BRC INTERCITY
VALSAD (BL) - VADODARA JN (BRC)
|SUF
|07:15
|12930 BRC - BL INTERCITY
VADODARA JN (BRC) - VALSAD (BL)
|SUF
|17:10
|13033 HWH-KIR EXP
HOWRAH JN (HWH) - KATIHAR JN (KIR)
|MEX
|21:25
|14235 VARANASI-BAREILLY EXP
VARANASI (BSB) - BAREILLY(NR) (BE)
|MEX
|23:10
|14893 JU PNU EXP
JODHPUR JN (JU) - PALANPUR JN (PNU)
|MEX
|19:05
|15232 GONDIA - BJU EXPRESS
GONDIA JN (G) - BARAUNI JN (BJU)
|MEX
|21:15
|17267 COA-VSKP PSG
KAKINADA PORT (COA) - VISAKHAPATNAM (VSKP)
|MEX
|04:25
|17268 VSKP-COA PSG
VISAKHAPATNAM (VSKP) - KAKINADA PORT (COA)
|MEX
|17:05
|18109 TATA ITR EXP
TATANAGAR JN (TATA) - ITWARI (ITR)
|MEX
|09:10
|18202 NTV - DURG EXP
NAUTANWA (NTV) - DURG (DURG)
|MEX
|11:35
|18258 CHRM - BSP EXPRESS
CHIRMIRI (CHRM) - BILASPUR JN. (BSP)
|MEX
|22:00
|19035 BRC ADI INTERCITY EXP
VADODARA JN (BRC) - AHMEDABAD JN (ADI)
|MEX
|18:20
|19036 ADI BRC INTERCITY EXP
AHMEDABAD JN (ADI) - VADODARA JN (BRC)
|MEX
|14:00
|19426 NDB MMCT EXP
NANDURBAR (NDB) - MUMBAI CENTRAL (MMCT)
|MEX
|14:00
|20972 SHM UDZ EXP
SHALIMAR (SHM) - UDAIPUR CITY (UDZ)
|SUF
|20:20
|22167 SGRL-NZM SF EXP
SINGRAULI (SGRL) - HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM)
|SUF
|10:30
|22620 TEN BSP SF EXP
TIRUNELVELI (TEN) - BILASPUR JN. (BSP)
|SUF
|01:15
|22910 PURI - BL SPL
PURI (PURI) - VALSAD (BL)
|SUF
|00:30
|22929 DRD - BRC EXPRESS
DAHANU ROAD (DRD) - VADODARA JN (BRC)
|SUF
|15:45
|22930 BRC - DRD EXPRESS
VADODARA JN (BRC) - DAHANU ROAD (DRD)
|SUF
|06:25
|22959 JAMNAGAR INTERCITY
VADODARA JN (BRC) - JAMNAGAR (JAM)
|SUF
|15:50
|22960 SURAT - JAMNAGAR INTERCIT
JAMNAGAR (JAM) - VADODARA JN (BRC)
|SUF
|04:45
|31411 SDAH -NH LOCAL
SEALDAH (SDAH) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:40
|31414 NH - SDAH LOCAL
NAIHATI JN (NH) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|04:50
|31617 SDAH-RHA LOCAL
SEALDAH (SDAH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|08:00
|31622 RHA - SDAH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - SEALDAH (SDAH)
|SUB
|10:12
|31711 NH - RHA LOCAL
NAIHATI JN (NH) - RANAGHAT JN (RHA)
|SUB
|05:00
|31712 RHA-NH LOCAL
RANAGHAT JN (RHA) - NAIHATI JN (NH)
|SUB
|04:05
|36033 HWH-CDAE LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - CHANDANPUR (CDAE)
|SUB
|10:30
|36034 CDAE HWH LOCAL
CHANDANPUR (CDAE) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|11:55
|37211 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|04:47
|37216 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|04:45
|37246 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:30
|37247 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|13:15
|37253 HWH-BDC LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|14:40
|37256 BDC-HWH LOCAL
BANDEL JN (BDC) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:10
|37305 ANDOLAN LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - SINGUR (SIU)
|SUB
|19:15
|37306 SIU-HWH LOCAL
SINGUR (SIU) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|21:05
|37307 HWH - HPL LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - HARIPAL (HPL)
|SUB
|06:52
|37308 HPL-HWH LOCAL
HARIPAL (HPL) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|08:30
|37312 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|03:50
|37319 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|10:20
|37327 HWH - TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|13:38
|37330 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|12:00
|37335 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|17:42
|37338 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|15:15
|37343 HWH-TAK LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|20:05
|37348 TAK-HWH LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|19:33
|37411 SHE-TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|05:15
|37412 TAK-SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|04:05
|37415 SHE TAK LOCAL
SEORAPHULI (SHE) - TARAKESWAR (TAK)
|SUB
|08:25
|37416 TAK SHE LOCAL
TARAKESWAR (TAK) - SEORAPHULI (SHE)
|SUB
|07:25
|37611 HWH-PDA LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - PUNDOOAH (PDA)
|SUB
|11:42
|37614 PDA-HWH LOCAL
PUNDOOAH (PDA) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|13:30
|37657 HWH-MYM LOCAL
HOWRAH JN (HWH) - MEMARI (MYM)
|SUB
|13:43
|37658 MYM-HWH LOCAL
MEMARI (MYM) - HOWRAH JN (HWH)
|SUB
|16:05
|37741 BDC-KWAE LOCAL
BANDEL JN (BDC) - KATWA JN. (KWAE)
|SUB
|03:05
|37746 KWAE-BDC LOCAL
KATWA JN. (KWAE) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|11:10
|37782 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|06:45
|37783 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|04:20
|37785 BDC-BWN LOCAL
BANDEL JN (BDC) - BARDDHAMAN (BWN)
|SUB
|05:45
|37786 BWN-BDC LOCAL
BARDDHAMAN (BWN) - BANDEL JN (BDC)
|SUB
|03:35
|43002 AVD-MASS EMU LOCAL
AVADI (AVD) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|SUB
|03:50
|43004 AVD-MASS EMU LOCAL
AVADI (AVD) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|SUB
|04:00
|43101 MMC-PTMS EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - PATTAPIRAM MILITARY SDG AVADI (PTMS)
|SUB
|04:15
|43102 PTMS-MASS EMU LOCAL
PATTAPIRAM MILITARY SDG AVADI (PTMS) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|SUB
|03:20
|43103 MASS-PTMS EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - PATTAPIRAM MILITARY SDG AVADI (PTMS)
|SUB
|05:15
|43104 PTMS-MASS EMU LOCAL
PATTAPIRAM MILITARY SDG AVADI (PTMS) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|SUB
|05:30
|43105 MASS-PTMS EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - PATTAPIRAM MILITARY SDG AVADI (PTMS)
|SUB
|06:20
|43106 PTMS-MASS EMU LOCAL
PATTAPIRAM MILITARY SDG AVADI (PTMS) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|SUB
|06:35
|43107 MASS-PTMS EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - PATTAPIRAM MILITARY SDG AVADI (PTMS)
|SUB
|07:20
|43108 PTMS-MASS LOCAL
PATTAPIRAM MILITARY SDG AVADI (PTMS) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|SUB
|07:40
|43201 MMC-TRL EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - TIRUVALLUR (TRL)
|SUB
|04:30
|43202 TRL-MASS EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|SUB
|03:50
|43203 MMC-TRL EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - TIRUVALLUR (TRL)
|SUB
|05:00
|43204 TRL-MASS EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|SUB
|04:45
|43205 MASS-TRL EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - TIRUVALLUR (TRL)
|SUB
|05:40
|43206 TRL-MASS EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|SUB
|05:55
|43207 MASS-TRL EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - TIRUVALLUR (TRL)
|SUB
|06:50
|43208 TRL-MASS EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|SUB
|06:50
|43210 TRL-MASS EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|SUB
|07:20
|43401 MASS-AJJ EMU FAST
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - ARAKKONAM (AJJ)
|SUB
|05:30
|43402 AJJ-MASS EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|SUB
|03:45
|43403 MASS-AJJ EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - ARAKKONAM (AJJ)
|SUB
|06:30
|43404 AJJ-MASS EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|SUB
|04:25
|43406 AJJ-MASS EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|SUB
|05:25
|43408 AJJ-MASS EMU FAST LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|SUB
|06:40
|43501 MAS-TRT EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - TIRUTTANI (TRT)
|SUB
|03:50
|43504 TRT-MASS EMU LOCAL
TIRUTTANI (TRT) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|SUB
|05:35
|43505 MASS-TRT EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - TIRUTTANI (TRT)
|SUB
|07:40
|43506 TRT-MASS EMU LOCAL
TIRUTTANI (TRT) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|SUB
|06:30
|43602 AVD-MSB EMU LOCAL
AVADI (AVD) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|04:10
|43604 AVD-MSB EMU LOCAL
AVADI (AVD) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|04:35
|43606 AVD-MSB EMU LOCAL
AVADI (AVD) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|06:00
|43608 AVD-MSB EMU LOCAL
AVADI (AVD) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|07:05
|43610 AVD-MSB EMU LOCAL
AVADI (AVD) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|07:40
|43701 MSB-TRL EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - TIRUVALLUR (TRL)
|SUB
|05:20
|43801 MSB-AJJ EMU FAST LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - ARAKKONAM (AJJ)
|SUB
|01:20
|43802 AJJ-MSB EMU LOCAL
ARAKKONAM (AJJ) - CHENNAI BEACH (MSB)
|SUB
|04:00
|43803 MSB-AJJ EMU LOCAL
CHENNAI BEACH (MSB) - ARAKKONAM (AJJ)
|SUB
|04:15
|43831 AVD-TRL EMU LOCAL
AVADI (AVD) - TIRUVALLUR (TRL)
|SUB
|07:15
|43841 AVD-AJJ EMU LOCAL
AVADI (AVD) - ARAKKONAM (AJJ)
|SUB
|06:25
|43852 TRL-PON EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) - PONNERI (PON)
|SUB
|05:20
|43861 ENR-TRL EMU LOCAL
ENNORE (ENR) - TIRUVALLUR (TRL)
|SUB
|06:35
|43862 AVD-ENR EMU
AVADI (AVD) - ENNORE (ENR)
|SUB
|05:00
|43871 MASS-PAB EMU LOCAL
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - PATTABIRAM (PAB)
|SUB
|07:30
|43902 KBT-MASS EMU LOCAL
KADAMBATTUR (KBT) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|SUB
|06:15
|43921 TRL-KBT EMU LOCAL
TIRUVALLUR (TRL) - KADAMBATTUR (KBT)
|SUB
|05:50
|47105 HYB-LPI
HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|10:00
|47109 HYB-LPI
HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|11:35
|47110 HYB-LPI
HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|12:20
|47111 HYB-LPI
HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|13:00
|47112 HYB-LPI
HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|14:00
|47114 HYB-LPI
HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|15:00
|47116 HYB-LPI
HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|15:35
|47118 HYB-LPI
HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|16:30
|47120 HYB-LPI
HYDERABAD (HYB) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|17:20
|47129 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)
|SUB
|08:10
|47132 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)
|SUB
|10:15
|47133 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)
|SUB
|11:10
|47135 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)
|SUB
|11:55
|47136 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)
|SUB
|12:50
|47137 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)
|SUB
|13:20
|47138 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)
|SUB
|14:25
|47139 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)
|SUB
|15:30
|47140 LPI-HYB
LINGAMPALLI (LPI) - HYDERABAD (HYB)
|SUB
|16:10
|47150 SC-LPI
SECUNDERABAD JN (SC) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|06:45
|47153 FM-LPI
KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|06:30
|47164 FM-LPI
KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|18:17
|47165 FM-LPI
KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|10:02
|47166 FM-LPI
KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|19:10
|47170 FM-LPI
KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|22:05
|47176 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)
|SUB
|08:25
|47187 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)
|SUB
|17:30
|47189 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)
|SUB
|11:40
|47190 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)
|SUB
|18:35
|47191 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)
|SUB
|19:55
|47192 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)
|SUB
|21:00
|47195 LPI-SC
LINGAMPALLI (LPI) - SECUNDERABAD JN (SC)
|SUB
|22:20
|47203 FM-LPI
KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|20:40
|47210 LPI-FM
LINGAMPALLI (LPI) - KCG FALAKNUMA (FM)
|SUB
|16:40
|47220 FM-LPI
KCG FALAKNUMA (FM) - LINGAMPALLI (LPI)
|SUB
|22:35
|66002 AVD-MASS MEMU LOCAL
AVADI (AVD) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|MEMU
|06:15
|66004 AVD-MASS MEMU SUBURBAN
AVADI (AVD) - CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS)
|MEMU
|06:40
|66015 MASS-AJJ MEMU
CHENNAI CENTRAL SUBURBAN STATION (MASS) - ARAKKONAM (AJJ)
|MEMU
|07:05
|66016 AJJ-MSB PASSR
ARAKKONAM (AJJ) - CHENNAI BEACH (MSB)
|MEMU
|06:20
|93002 DRD-ADH
DAHANU ROAD (DRD) - ANDHERI (ADH)
|SUB
|05:40
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