अंडमान द्वीप में गर्भवती महिला की मदद को आई भारतीय नौसेना

भारतीय नौसेना अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के एक दूरदराज गांव में एक गर्भवती महिला के लिए संकट मोचक की तरह पहुंची। महिला को चिकित्सीय सहायता की तत्काल जरूरत थी, जिसे देखते हुए नौसेना ने तेजी से काम किया।

Both mother & baby were transferred to the Community Health Centre on arrival in Kamorta Jetty and both of them are safe. (2/2)