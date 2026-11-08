कौन हैं कर्नल तरुणेंद्र प्रताप सिंह?: यूएन में भाषण नहीं, हाथों के निशान बने चर्चा का विषय; वीडियो वायरल

विज्ञापन

VIDEO | New York, USA: India's Military Advisor to UN, Colonel Tarunendra Pratap Singh says peacekeeping missions without clear operational rationale drain resources and undermine credibility; calls for better-resourced, better-protected and more representative UN peacekeeping operations. (Source: India at UN, NY's 'X' Handle) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) विज्ञापन विज्ञापन — Press Trust of India (@PTI_News) November 6, 2026

यूजर्स ने उंगलियों के जोड़ों पर मौजूद इन निशानों को वर्षों की कड़ी मेहनत, कठिन शारीरिक प्रशिक्षण और सैन्य सेवा के प्रति उनके समर्पण का प्रतीक बताया। लोगों ने उनके अनुशासन और प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि ये निशान सशस्त्र बलों के कठिन जीवन और सैनिकों की दिनचर्या को दर्शाते हैं।संयुक्त राष्ट्र में शांति स्थापना अभियानों के सभी पहलुओं की व्यापक समीक्षा पर आयोजित वार्षिक परिचर्चा में भारत की ओर से स्थायी मिशन के सैन्य सलाहकार कर्नल तरुणेंद्र प्रताप सिंह ने बात रखी। परिचर्चा को संबोधित करते हुए कर्नल सिंह ने कहा कि बिना स्पष्ट परिचालन तर्क के चलाए जाने वाले शांति मिशन संसाधनों को बर्बाद करते हैं और विश्वसनीयता को कम करते हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों को बेहतर संसाधनों से लैस, अधिक सुरक्षित और अधिक प्रतिनिधित्व वाला बनाने का आह्वान किया है।संयुक्त राष्ट्र में कर्नल तरुणेंद्र प्रताप सिंह को भारत के स्थायी मिशन के सैन्य सलाहकार के रूप में 20 फरवरी, 2026 को नियुक्त किया गया। वह अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापना अभियानों और रक्षा मामलों से जुड़ी राजनयिक पहलों और चर्चाओं में योगदान देते हैं। यूएन में उन्होंने सार्वजनिक रूप से शांति सैनिकों की सुरक्षा को बेहतर बनाने और वैश्विक शांति स्थापना अभियानों में भारत की प्राथमिकताओं को और मजबूत करने की वकालत की।