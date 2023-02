Eye Drop: अमेरिका में विवादों में घिरी आई ड्रॉप को भारतीय कंपनी ने मंगाया वापस, संक्रमण से हो रही हैं मौतें

एक भारतीय आई ड्रॉप इन दिनों अमेरिका में विवादों में है। आई ड्रॉप के संक्रमण के कारण वहां कई लोगों की मौत के मामले सामने आने के बाद भारतीय कंपनी ग्लोबल फार्मा हेल्थकेयर ने इसे वापस मंगवा लिया है। यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके बारे में जानकारी दी है। एफडीए का कहना है कि इस दवा के कारण आंखों की रोशनी जाने और एक व्यक्ति की मौत के बाद अमेरिकी बाजार से अपने आई ड्रॉप को वापस मंगाए हैं। एज्रीकेयर ड्रॉप के प्रतिकूल प्रभाव के 55 मामले सामने आ चुके हैं।

US Food and Drug Administration has warned consumers "not to purchase or use EzriCare Artificial Tears due to potential contamination". The eye drops are manufactured by Global Pharma Healthcare Private Ltd. pic.twitter.com/ust74ycVBl