भारत-जर्मनी की दोस्ती के 75 साल: पीएम मोदी-मर्ज ने साझेदारी को मजबूत करने का लिया संकल्प, अब क्या होगा खास?
पीटीआई, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Tue, 24 Nov 2026 10:21 PM IST
सार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने रक्षा, उन्नत तकनीक, व्यापार और निवेश में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते से व्यापार और निवेश के नए अवसर खुलने की उम्मीद जताई गई। दोनों ने वैश्विक शांति, स्थिरता और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए साथ काम जारी रखने पर सहमति जताई।
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विस्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने मंगलवार को फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। इस साल दोनों देश राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। इस मौके पर रक्षा, उन्नत तकनीक, व्यापार और निवेश समेत प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई गई।
भारत-जर्मनी की साझेदारी में किन मुद्दों पर चर्चा हुई?
दोनों नेताओं ने रक्षा और उन्नत तकनीक समेत अहम क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। साथ ही, क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचार साझा किए। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बयान के मुताबिक, मोदी और मर्ज ने वैश्विक शांति, स्थिरता और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर सहमति जताई। बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को भी महत्वपूर्ण बताया गया।
भारत-ईयू व्यापार समझौते से क्या नए अवसर खुलेंगे?
पीएम मोदी और मर्ज ने भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं का मानना है कि इस समझौते से भारत और जर्मनी के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के नए अवसर खुलेंगे। भारत और ईयू के बीच समझौते पर बातचीत जनवरी में पूरी हो चुकी है। दिसंबर में इस पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। यह समझौता दोनों पक्षों के आर्थिक संबंधों को नई दिशा दे सकता है।
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पीएम मोदी ने क्या कहा?
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में मर्ज के साथ बातचीत को उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी में बढ़ती गति की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, रक्षा व उन्नत तकनीक में नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी वैश्विक चुनौतियों से निपटने तथा शांति, स्थिरता और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
बातचीत के पीछे क्या अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां हैं?
जर्मन चांसलर मर्ज ने भारत-ईयू व्यापार समझौते पर संभावित हस्ताक्षर से पहले मोदी को फोन किया। इस बीच रूस-यूक्रेन युद्ध भी हाल के दिनों में तेज हुआ है। रूस सर्दियों से पहले यूक्रेन की बिजली आपूर्ति ठप करने के लिए हमले कर रहा है, जबकि यूक्रेन रूस के दूरदराज के इलाकों में हमले कर रहा है। रविवार को यूक्रेन ने पूर्वी लीबिया में एक रूसी युद्धपोत को निशाना बनाया। दोनों नेताओं ने वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की और अंतरराष्ट्रीय शांति व स्थिरता के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति जताई।
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भारत-जर्मनी की साझेदारी में किन मुद्दों पर चर्चा हुई?
दोनों नेताओं ने रक्षा और उन्नत तकनीक समेत अहम क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। साथ ही, क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचार साझा किए। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बयान के मुताबिक, मोदी और मर्ज ने वैश्विक शांति, स्थिरता और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर सहमति जताई। बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को भी महत्वपूर्ण बताया गया।
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भारत-ईयू व्यापार समझौते से क्या नए अवसर खुलेंगे?
पीएम मोदी और मर्ज ने भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं का मानना है कि इस समझौते से भारत और जर्मनी के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के नए अवसर खुलेंगे। भारत और ईयू के बीच समझौते पर बातचीत जनवरी में पूरी हो चुकी है। दिसंबर में इस पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। यह समझौता दोनों पक्षों के आर्थिक संबंधों को नई दिशा दे सकता है।
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- भारत और ईयू के बीच एफटीए को 'मदर ऑफ ऑल डील्स' यानी सभी व्यापार समझौतों में सबसे बड़ा समझौता बताया गया है।
- समझौते के तहत भारत के 93 फीसदी निर्यात को 27 देशों वाले यूरोपीय संघ में शुल्क मुक्त पहुंच मिलने की उम्मीद है।
- यूरोपीय संघ से आयात होने वाली लग्जरी कारें और वाइन सस्ती हो सकती हैं।
- भारत और ईयू मिलकर वैश्विक जीडीपी का 25 फीसदी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का करीब एक-तिहाई हिस्सा रखते हैं।
पीएम मोदी ने क्या कहा?
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में मर्ज के साथ बातचीत को उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी में बढ़ती गति की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, रक्षा व उन्नत तकनीक में नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी वैश्विक चुनौतियों से निपटने तथा शांति, स्थिरता और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।
बातचीत के पीछे क्या अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां हैं?
जर्मन चांसलर मर्ज ने भारत-ईयू व्यापार समझौते पर संभावित हस्ताक्षर से पहले मोदी को फोन किया। इस बीच रूस-यूक्रेन युद्ध भी हाल के दिनों में तेज हुआ है। रूस सर्दियों से पहले यूक्रेन की बिजली आपूर्ति ठप करने के लिए हमले कर रहा है, जबकि यूक्रेन रूस के दूरदराज के इलाकों में हमले कर रहा है। रविवार को यूक्रेन ने पूर्वी लीबिया में एक रूसी युद्धपोत को निशाना बनाया। दोनों नेताओं ने वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की और अंतरराष्ट्रीय शांति व स्थिरता के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति जताई।