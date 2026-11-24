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भारत और ईयू के बीच एफटीए को 'मदर ऑफ ऑल डील्स' यानी सभी व्यापार समझौतों में सबसे बड़ा समझौता बताया गया है।

समझौते के तहत भारत के 93 फीसदी निर्यात को 27 देशों वाले यूरोपीय संघ में शुल्क मुक्त पहुंच मिलने की उम्मीद है।

यूरोपीय संघ से आयात होने वाली लग्जरी कारें और वाइन सस्ती हो सकती हैं।

भारत और ईयू मिलकर वैश्विक जीडीपी का 25 फीसदी और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का करीब एक-तिहाई हिस्सा रखते हैं।

दोनों नेताओं ने रक्षा और उन्नत तकनीक समेत अहम क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। साथ ही, क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचार साझा किए। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के बयान के मुताबिक, मोदी और मर्ज ने वैश्विक शांति, स्थिरता और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम जारी रखने पर सहमति जताई। बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को भी महत्वपूर्ण बताया गया।पीएम मोदी और मर्ज ने भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर भी चर्चा की। दोनों नेताओं का मानना है कि इस समझौते से भारत और जर्मनी के बीच व्यापार और निवेश बढ़ाने के नए अवसर खुलेंगे। भारत और ईयू के बीच समझौते पर बातचीत जनवरी में पूरी हो चुकी है। दिसंबर में इस पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। यह समझौता दोनों पक्षों के आर्थिक संबंधों को नई दिशा दे सकता है।प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में मर्ज के साथ बातचीत को उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत-जर्मनी रणनीतिक साझेदारी में बढ़ती गति की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, रक्षा व उन्नत तकनीक में नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और जर्मनी वैश्विक चुनौतियों से निपटने तथा शांति, स्थिरता और नियम आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे।जर्मन चांसलर मर्ज ने भारत-ईयू व्यापार समझौते पर संभावित हस्ताक्षर से पहले मोदी को फोन किया। इस बीच रूस-यूक्रेन युद्ध भी हाल के दिनों में तेज हुआ है। रूस सर्दियों से पहले यूक्रेन की बिजली आपूर्ति ठप करने के लिए हमले कर रहा है, जबकि यूक्रेन रूस के दूरदराज के इलाकों में हमले कर रहा है। रविवार को यूक्रेन ने पूर्वी लीबिया में एक रूसी युद्धपोत को निशाना बनाया। दोनों नेताओं ने वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की और अंतरराष्ट्रीय शांति व स्थिरता के लिए सहयोग जारी रखने पर सहमति जताई।