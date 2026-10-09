'पिछले दो साल में हुए सभी विधानसभा चुनाव करें रद्द': राष्ट्रपति से विपक्ष के नेताओं ने की मांग, और क्या कहा?

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा और 2023 के उस कानून को रद्द करना, जो मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को आजीवन कानूनी संरक्षण प्रदान करता है।

विज्ञापन विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाना और मतदाता सूची से कथित तौर पर अवैध रूप से हटाए गए सभी 13.30 करोड़ मतदाताओं के नाम तत्काल बहाल करना।

विज्ञापन विज्ञापन सभी चुनावों में बैलेट पेपर के जरिए मतदान की व्यवस्था बहाल करना।

पिछले दो वर्षों में हुए उन सभी विधानसभा चुनावों को रद्द करना, जिनमें वोट चोरी के पुख्ता सबूत पेश किए गए हैं।

INDIA bloc leaders submitted a memorandum to President Droupadi Murmu in their meeting at the Rashtrapati Bhavan. "...We urge you to take cognisance of this grave situation and use your good offices to ensure that the following demands are addressed without delay: 1. Resignation of Gyanesh Kumar, the Chief Election Commissioner and the repeal of 2023 law that provides life-long immunity to the CEC and ECs. 2. Immediate suspension of the SIR and immediate restoration of all 13.30 crore voters illegally deleted from electoral rolls. 3. A return to paper ballots for all elections. 4. Repeal all Assembly elections over the last two years in which conclusive evidence of vote chori has been presented. We approach you because, in moments when every other door has been closed, the people of India look to the Office of the President as the final guardian of that covenant..."reads the memorandum — ANI (@ANI) October 9, 2026

ज्ञापन के अंत में कहा गया है कि जब अन्य सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, तब देश के लोग राष्ट्रपति पद को लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतिम संरक्षक के रूप में देखते हैं।कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और ममता बनर्जी के अलावा प्रतिनिधिमंडल में जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की नेता सुप्रिया सुले, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा, वीसीके प्रमुख थोल. थिरुमावलवन, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के ईटी मोहम्मद बशीर, माकपा महासचिव एमए बेबी और भाकपा के डी राजा भी शामिल थे।राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने कहा, "पूरा देश जानता है कि वोट चोरी हो रही है। नरेंद्र मोदी इसके मुख्य सूत्रधार हैं, जबकि अमित शाह और ज्ञानेश कुमार इसे अंजाम दे रहे हैं। आज भारत की राष्ट्रपति ने इस तथ्य को खारिज नहीं किया।" राहुल गांधी ने कहा कि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आगामी 12 अक्तूबर को सीजेआई सूर्यकांत को ज्ञापन सौंपेंगे।इससे पहले संसद भवन से मार्च निकाल रहे विपक्षी गठबंधन इंडिया के अन्य सांसदों को पुलिस ने विजय चौक पर रोक दिया था। राष्ट्रपति भवन को प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम पहले ही भेज दिए गए थे। प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति मुर्मू को कथित वोट चोरी के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपने के लिए गया है।