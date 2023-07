IMD: महाराष्ट्र-तेलंगाना में भारी बारिश से जलभराव, कहीं पुल तो कहीं घरों में घुसा पानी; मुंबई के लिए रेड अलर्ट

महाराष्ट्र और तेलंगाना में लगातार तेज बारिश हो रही है। इस वजह से दोनों राज्यों में जगह-जगह जलभराव हो गया है। तेलंगाना के मुलुगु में एनएच-163 पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। तो वहीं, मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया। यहां तेज से भी बहुत अधिक तेज बारिश होने की चेतावनी दी गई है।

बुधवार रात भर भारी बारिश

महाराष्ट्र के कई शहरों में बुधवार को रात भर भारी बारिश हुई। इससे नागपुर के कई इलाकों में पानी भरने की खबर सामने आई है। जलभराव के कारण नरेंद्र नगर रेलवे अंडर ब्रिज (आरयूबी) और हवाईअड्डा प्रवेश मार्ग बंद कर दिया गया है। अधिकारी ने बताया पिछले 24 घंटे से बारिश जारी है।

और पढ़ें

#WATCH | Maharashtra | Several areas of Nagpur city face waterlogging following overnight heavy rainfall. Narendra Nagar Railway Under Bridge (RuB) and Airport entry road are closed due to waterlogging.



A resident, Gangadhar says, "There was heavy rainfall. There is… pic.twitter.com/BTdjkrFMrb — ANI (@ANI) July 27, 2023

#WATCH | Telangana: Water flowing over a part of NH-163 bridge in Mulugu, due to incessant rainfall in the city. pic.twitter.com/wRS2kUCbt1 — ANI (@ANI) July 27, 2023

#WATCH | Telangana: Waterlogging witnessed in several parts of the city, due to incessant rainfall in Hyderabad. pic.twitter.com/FFCssrpMp6 — ANI (@ANI) July 27, 2023

गंगाधर ने कहा कि शहर में तेज बारिश हुई थी। इसकी वजह से जलभराव हो गया। इसके अलावा कुछ इलाकों में लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। वहीं, एक अन्य निवासी अरविंद ने कहा कि कल भारी बारिश हुई थी। अभी भी बारिश हो रही। यह चिंता का विषय है।आईएमडी के अनुसार, पिछले 24 घंटों में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर 153.5 मिमी, राम मंदिर क्षेत्र में 161 मिमी, बायकुला में 119 मिमी, सायन में 112 मिमी और बांद्रा में 106 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा, कोलाबा में बेहद तेज बारिश दर्ज की गई।बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक, गुरुवार सुबह 6.38 बजे 3.31 मीटर का हाई टाइड आया और 3.32 मीटर का अगला हाई टाइड शाम 5.58 बजे आने की संभावना है। पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे ने कहा कि उपनगरीय सेवाएं सामान्य हैं, लेकिन कुछ यात्रियों ने दावा किया कि ट्रेनें कम से कम 10-15 मिनट की देरी से चल रही हैं। वहीं, बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट के एक प्रवक्ता ने कहा कि शहर में कहीं भी बस रूट डायवर्जन नहीं किया गया है।तेलंगाना के शहरों में लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से मुलुगु में NH-163 पुल के एक हिस्से के ऊपर से पानी बह रहा है।वहीं, हैदराबाद में लगातार बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया।