पश्चिम बंगाल ने 22 नवंबर 2026 को गोवा में आयोजित 57वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई) के WAVES फिल्म बाजार में अपनी फिल्म उद्योग क्षमता का प्रदर्शन किया। राज्य की सूचना, सांस्कृतिक कार्य और पर्यटन राज्य मंत्री पूर्णिमा चक्रवर्ती ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। उनके साथ विधायक हिरण चटर्जी भी मौजूद थे।

मंत्री ने पश्चिम बंगाल पवेलियन में फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और उत्पादकों से बातचीत की। उन्होंने राज्य की प्रस्तावित फिल्म नीति पर प्रकाश डाला। शूटिंग अनुमतियों में तेजी लाने की पहल भी बताई गई। प्रस्तावित सब्सिडी और फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के अन्य उपायों पर भी चर्चा हुई। इन कदमों का उद्देश्य पश्चिम बंगाल में फिल्म उद्योग को मजबूत करना है। उन्होंने अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ भी विचार-विमर्श किया। यह विचार-विमर्श उनकी संबंधित फिल्म नीतियों, बुनियादी ढांचे और विकास पहलों पर केंद्रित था। इसका लक्ष्य उनके फिल्म उद्योगों की वृद्धि और विकास था। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी।

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क्या थी इस भागीदारी की अहमियत?

मंत्री ने बताया कि यह पहली बार था जब पश्चिम बंगाल ने इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर के फिल्म बाजार में भाग लिया। राज्य की भागीदारी ने देश के विभिन्न हिस्सों से फिल्म निर्माताओं, उत्पादकों और सिनेमा प्रेमियों के बीच काफी उत्साह पैदा किया। इससे राज्य के प्रति रुचि बढ़ी। यह मंच राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर लेकर आया। इसने पश्चिम बंगाल को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में मदद की।

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पश्चिम बंगाल का लक्ष्य क्या है?

इस मंच के माध्यम से पश्चिम बंगाल अपनी समृद्ध सिनेमाई विरासत का प्रदर्शन करना चाहता है। राज्य विविध शूटिंग स्थानों को भी उजागर करेगा। फिल्म बुनियादी ढांचे और निवेश के अवसरों को भी प्रस्तुत किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य को फिल्म निर्माण और फिल्म पर्यटन के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में स्थापित करना है। यह पहल राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देगी।