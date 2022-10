Bomb Threat: चार लड़ाकू जेट ने किया था ईरान के विमान का पीछा, वायुसेना प्रमुख ने बताई वजह

ईरान के विमान में बम होने की सूचना मिलने के बाद मचे हड़कंप व भारत के लड़ाकू विमानों द्वारा उसका पीछा करने व ऐसे हालात से निपटने के तरीकों को लेकर वायसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने आज पूरा खुलासा किया। तेहरान से चीन के ग्वांगझू जा रहे ईरान की महान एयरलाइंस के विमान में कल बम होने की सूचना मिली थी। हालांकि बाद में यह सूचना अफवाह निकली और विमान सुरक्षित रूप से ग्वांगझू पहुंच गया था।

#WATCH | IAF chief ACM VR Chaudhari responds to ANI question on China-bound Iranian aircraft bomb threat yesterday & what was the protocol followed pic.twitter.com/j9DIRfLte9