हिंदी दिवस: ब्रिटिश राजदूत ने भारतवासियों को अलग अंदाज में दी शुभकामनाएं, हिंदी के पांच पसंदीदा शब्द साझा किए

From my very patient Hindi teachers to everyone else on X who has been so supportive, thank you!



मेरे पाँच पसंदीदा हिन्दी शब्द



पीएम मोदी ने भी दी थी शुभकामनाएं

इससे पहले, पीएम मोदी ने भी इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता और सद्भावना के धागे को मजबूत करती रहेगी। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे परिवार के सभी सदस्यों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं कामना करता हूं कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता और सद्भावना के धागे को मजबूत करती रहेगी। गौरतलब है कि हिंदी को देश की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में अपनाने के फैसले की याद में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। मेरे पाँच पसंदीदा हिन्दी शब्द #हिंदी_दिवस pic.twitter.com/PuXnbY8Hiz — Alex Ellis (@AlexWEllis) September 14, 2023

