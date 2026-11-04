'पीएम जवाब देंगे आप शुरू करें': राहुल की बहस की चुनौती पर हिमंत का पलटवार, कहा- हर बार एंग्री यंग मैन न बनें

Dear Rahul ji, Rose Valentine’s Day पर देते हैं, Diwali पर नहीं। खैर, BJP will see you in Parliament 🌹 https://t.co/TaSr3C9001 विज्ञापन November 4, 2026

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हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर वीडियो साझा कर लिखा, 'राहुल जी, कल आपने एक वीडियो पोस्ट किया। आपने हाथ में गुलाब का फूल लिया हुआ था और प्रधानमंत्री को दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे थे। राहुल जी, गुलाब तो वैलेंटाइन डे पर दिए जाते हैं, दिवाली पर नहीं। मुझे एक बात बताइए। क्या आपको पता भी है कि आप विपक्ष के नेता हैं? अगर आप विपक्ष के नेता हैं और अगर आप सच में खुद को ऐसा मानते हैं तो प्रधानमंत्री के साथ यह बहस कहां होनी चाहिए? सड़कों पर? किसी गली-कूचे में? या फिर संसद में? संसद में स्पीकर हैं, आपकी मां हैं, आपकी बहन हैं, तो फिर संसद में ही यह बहस आसानी से हो सकती है।मुख्यमंत्री ने आगे कहा, 'चर्चा करने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। बोफोर्स से लेकर भोपाल गैस त्रासदी तक। इस बार, कृपया ध्यान रखें कि संसद में कोई हंगामा न हो। आप बहस की शुरुआत करें, प्रधानमंत्री उसका जवाब देंगे, और इन सभी मुद्दों पर बात हो सकती है। आप लोगों को सड़कों पर क्यों उतारना चाहते हैं? यह बांग्लादेश नहीं है, न ही नेपाल है। राहुल जी, लोगों को बेवकूफ मत समझिए। मेरी आपसे एक गुजारिश है: आप हमेशा 'एंग्री यंग मैन' (नाराज युवा) का रोल नहीं निभा सकते। अगर आप सच में एक अच्छे राजनेता बनना चाहते हैं। और मैं यह सलाह आपको मुफ्त में दे रहा हूं, तो कृपया इस बार संसद में एक सही और शांतिपूर्ण बहस करें।'दरअसल, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली बहस की चुनौती दी। उन्होंने कहा 'किसी भी स्टेज पे आप जगह चुनिए, डिबेट कीजिए मेरे साथ।' राहुल ने वित्तीय व्यवस्था, अमेरिका के साथ समझौते, अदाणी मामले पर चर्चा की मांग की। आगे कहा कि देशद्रोही कौन है? विदेशी फोर्सेस का कनेक्शन किसका है? और किस प्रकार का कनेक्शन है? जल्दी से जल्दी कीजिए, डरिए मत। उन्होंने मोहन भागवत को निर्णायक बनाने का विकल्प भी दिया।