{"_id":"627f016e1fbef37db66ddf97","slug":"high-court-said-center-should-take-steps-to-save-vultures-also-directed-to-investigate-the-concerns-raised-in-the-petition","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाईकोर्ट ने कहा : गिद्धों को बचाने के लिए कदम उठाए केंद्र, याचिका में उठाई चिंताओं की पड़ताल के भी दिए निर्देश","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: योगेश साहू Updated Sat, 14 May 2022 06:40 AM IST