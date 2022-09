Maharashtra : संजय राउत का दशहरा जेल में बीतेगा, जमानत पर सुनवाई 10 अक्तूबर तक टली

मुंबई के बहुचर्चित पात्रा चॉल घोटाले में करीब दो माह से जेल में बंद शिवसेना संजय राउत की जमानत पर आज सुनवाई हुई। विशेष पीएमएलए कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान राउत कठघरे में खड़े रहे। राउत के वकील ने जमानत देने के पक्ष में अपनी दलीलें रखीं। इन पर ईडी के वकील अगली तारीख को अपना पक्ष रखेंगे।

#UPDATE | Shiv Sena MP Sanjay Raut's lawyer completed his arguments on bail, ED to argue on the next date.



Matter adjourned till 10th October.