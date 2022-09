Supreme Court : हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम- 2014 की वैधता पर ‘सुप्रीम‘ मुहर, SGPC की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम-2014 की वैधता को बरकरार रखा। अधिनियम के तहत राज्य में गुरुद्वारों के मामलों के प्रबंधन के लिए एक अलग समिति का गठन किया गया था।

Supreme Court dismisses petition challenging the validity of the Haryana Sikh Gurdwara (Management) Act 2014. pic.twitter.com/EGWgKmdSQO