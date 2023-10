LCA Tejas: सिर्फ ट्रेनिंग के लिए ही नहीं होगा तेजस का इस्तेमाल, दुश्मन देशों की खैर नहीं; जानें इसकी खासियत

एलसीए तेजस दो सीटों वाला हल्के वजन का है। इसकी एक और खासियत है कि मौसम चाहे कैसा भी हो अच्छा-बुरा यह हर स्थिति में काम कर सकेगा। ऐसे में यह हर मौसम में काम करने वाला 4.5 पीढ़ी का एयरक्राफ्ट है।

यह तेजस मार्क 1 और मार्क 1ए लड़ाकू विमान के साथ एचएएल तेजस के तीन प्रॉडक्ट मॉडलों में से एक है। विमान की लंबाई 13.2 मीटर, चौड़ाई 8.2 मीटर और ऊंचाई 4.4 मीटर है। विमान की अधिकतम गति मैक 1.6 है और यह 50,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। इसमें हथियारों के लिए नौ हार्ड पॉइंट हैं।



