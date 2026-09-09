आज के दिन: महिला एशिया कप में भारत-बांग्लादेश के बीच सेमीफाइनल, सत्य निकेतन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

प्रिंस रहीम आगा खान पंचम के दौरे का अहम दिन

शिया इस्माइली मुसलमानों के 50वें इमाम और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के चेयरमैन एचएच प्रिंस रहीम आगा खान पंचम इस वक्त भारत के सात दिन के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज सुबह उनकी विदेश मंत्री एस जयशंक के साथ मुलाकात होगी। दोपहर में प्रिंस रहीम के साथ आया प्रतिनिधिमंडल उप राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भेंट करेगा। शाम को उनकी भेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से होगी। इसके बाद प्रिंस रहीम गुजरात के लिए रवाना हो जाएंगे।