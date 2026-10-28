गुवाहाटी होटल गोलीकांड: एक विवाद ने उजाड़ा पूरा परिवार, एक साथ जलीं पांच चिताएं; आधी रात में दी गई अंतिम विदाई

असम के गुवाहाटी में एक होटल के अंदर हुई गोलीबारी ने पांच परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है। सोमवार रात हुई इस घटना में जान गंवाने वाले पांचों लोगों का अंतिम संस्कार उनके पैतृक स्थानों पर किया गया। इनमें एक ही परिवार के चार सदस्य और परिवार के साथ काम करने वाला एक कर्मचारी शामिल था। घटना के बाद बारपेटा और बक्सा में शोक का माहौल रहा। वहीं, पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

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यह घटना सोमवार रात जीएस रोड के बोरा सर्विस इलाके में स्थित होटल बिलास इन में हुई। होटल के मालिक परिवार और उसे लीज पर लेने वाले व्यक्ति के बीच प्रबंधन और दूसरी सुविधाओं को लेकर विवाद चल रहा था। इसी मामले को सुलझाने के लिए होटल में बैठक बुलाई गई थी। लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले ही बहस बढ़ गई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। आरोप है कि इसी दौरान घनकांत गोगोई ने वहां मौजूद लोगों पर गोलियां चला दीं। इस हमले में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया।गोलीबारी में जान गंवाने वालों की पहचान भूदेव भराली (65), उनकी बहन हेलेना (58), हेलेना के बेटे देबर्षि कश्यप (39) और बहू रिनिका कश्यप (30) के रूप में हुई है। परिवार के कर्मचारी नारायण दास (48) की भी इस हमले में मौत हो गई। वहीं, परिवार के ड्राइवर सत्येंद्र पाठक (43) गोली लगने से घायल हो गए। इस घटना ने भराली परिवार को पूरी तरह तोड़ दिया है।अधिकारियों के मुताबिक, पोस्टमार्टम और दूसरी जरूरी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद मंगलवार रात करीब 10:15 बजे परिवार के चार सदस्यों के शव बारपेटा शहर के इस्सापुरहाटी स्थित उनके घर पहुंचे। करीब 10:30 बजे नारायण दास का शव बक्सा जिले के निमुआ स्थित उनके पैतृक स्थान पर पहुंचाया गया। शवों के घर पहुंचते ही बड़ी संख्या में पड़ोसी और रिश्तेदार जमा हो गए। हर तरफ मातम पसरा था। आधी रात के आसपास नखंडा नदी के किनारे श्मशान घाट पर परिवार के चार सदस्यों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी।गोलीबारी में घायल सत्येंद्र पाठक का गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (जीएमसीएच) में इलाज चल रहा है। अस्पताल के अधीक्षक देबाजीत चौधरी ने बताया कि गोली उनके दाहिने हाथ को आर-पार कर गई। राहत की बात यह है कि इससे किसी अहम नस को नुकसान नहीं पहुंचा। फिलहाल डॉक्टर उनकी देखरेख कर रहे हैं।पुलिस ने घटना के तुरंत बाद होटल को लीज पर लेने वाले घनकांत गोगोई (34) को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से .32 बोर की लाइसेंसी पिस्तौल भी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक, इसी हथियार का इस्तेमाल गोलीबारी में किए जाने का आरोप है। मंगलवार रात अदालत ने आरोपी को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। उसे 3 नवंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा।मामले की तह तक पहुंचने के लिए असम पुलिस ने छह सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) बनाया है। इसका नेतृत्व गुवाहाटी के संयुक्त पुलिस आयुक्त अंकुर जैन करेंगे। टीम में डीसीपी (सेंट्रल) शाम्भवी मिश्रा, डीसीपी (क्राइम) देबाजीत नाथ, एडीसीपी (सेंट्रल) विकू अचुमी और पलटन बाजार थाने के प्रभारी निरीक्षक कुलेशज्योति भुइयां समेत सब-इंस्पेक्टर अविनाश दास शामिल हैं।ये भी पढ़ें:पुलिस के बयान के अनुसार, भराली परिवार ने 10 सितंबर 2025 को घनकांत गोगोई के साथ होटल के लिए पांच साल का लीज समझौता किया था। इसके तहत हर महीने करीब 1.8 लाख रुपये किराया तय हुआ था। गोगोई की ओर से होटल में नवीनीकरण का काम कराने के बाद जगह के इस्तेमाल और कुछ सुविधाओं को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद पैदा हो गए। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत के लिए सोमवार को बैठक रखी गई थी। पीड़ित परिवार का आरोप है कि हमला पहले से ही सुनियोजित था। परिवार ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि विवाद ने इतना गंभीर रूप कैसे ले लिया और गोलीबारी के पीछे की पूरी वजह क्या थी।