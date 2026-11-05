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गुजरात: सीएम भूपेंद्र पटेल ने शंकराचार्य शंकर विजयेन्द्र सरस्वती से लिया आशीर्वाद, हवन मेंं भी हुए शामिल

Thu, 05 Nov 2026 06:41 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी पीटीआई, कोलकाता।
पीटीआई, कोलकाता। Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Thu, 05 Nov 2026 06:41 PM IST
सार

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के गोता में कांची कामकोटि पीठ के 70वें पीठाधिपति शंकराचार्य शंकर विजयेन्द्र सरस्वती के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान वे पूर्णाहुति हवन में शामिल हुए और शंकराचार्य से संवाद भी किया।

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Gujarat CM Bhupendra Patel sought blessings Shankaracharya Shankara Vijayendra Saraswati
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद के गोता में गुरुवार को मूलाम्नाय सर्वज्ञ कांची कामकोटि पीठम के 70वें पीठाधिपति पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य शंकर विजयेन्द्र सरस्वती स्वामीजी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।
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मुख्यमंत्री पूज्य शंकराचार्यजी के सानिध्य में अहमदाबाद के गोता में आयोजित पूर्णाहुति हवन में शामिल हुए। उन्होंने यज्ञशाला मंडपम में पूज्य शंकराचार्यजी के साथ संवाद करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया।
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यहां उल्लेखनीय है कि पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य शंकर विजयेन्द्र सरस्वती महास्वामीजी ने 28 फरवरी, 2018 को पीठाधिपति  जयेंद्र सरस्वतीजी के विदेहमुक्ति के बाद 70वें पीठाधिपति के रूप में जिम्मेदारी संभाली थी। कांचीपुरम स्थित कांची कामकोटि पीठम भारतीय सनातन परंपरा और वैदिक संस्कृति के संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ पूर्व शिक्षा मंत्री एवं वरिष्ठ अग्रणी भूपेंद्रसिंह चुडासमा और मायाबेन कोडनानी सहित अन्य अग्रणी उपस्थित रहे।
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