गुजरात: मर्डर केस में पत्नी को फंसाने की कोशिश, पति से पूछताछ में खुला चार साल पुराने शव और तीन हत्याओं का राज

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पुलिस के मुताबिक, माधवदास और उर्मिला ने 2022 में परिवार की तीन बीमार महिलाओं की कथित तौर पर हत्या की थी। इनमें उर्मिला की नानी शांता वसावा का शव ड्रम में रखकर सीमेंट से बंद किया गया और जमीन में दबा दिया गया था।इस मामले में क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी। माधवदास ने पुलिस को ऐसी जानकारी दी, जिससे शक उसकी पत्नी और उसके कजिन पर जाए। पुलिस ने पहले कजिन से पूछताछ की, लेकिन उसकी संलिप्तता नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने माधवदास की भूमिका की जांच शुरू की। पूछताछ में उसके बयान बदलते रहे। पुलिस के अनुसार, आखिरकार माधवदास ने बताया कि शांता की हत्या उसने उर्मिला के साथ मिलकर की थी। पुलिस का कहना है कि पत्नी से विवाद के बाद वह उसे और उसके कजिन को फंसाना चाहता था। एजेंसीजांच में सामने आया कि माधवदास और उर्मिला करीब आठ महीने से अलग रह रहे थे। उर्मिला अपने बेटे के साथ घर छोड़कर चली गई थी और गहने व नकदी भी साथ ले गई थी। इसी बात को लेकर माधवदास उससे रंजिश रखने लगा था।शांता की हत्या की जांच के दौरान पुलिस को दो और महिलाओं की मौत के बारे में जानकारी मिली। पुलिस के मुताबिक, उर्मिला की बहन भगवती वसावा की भी दोनों ने हत्या की थी। भगवती टीबी से पीड़ित थीं। आरोप है कि तकिये से चेहरा दबाकर उनकी हत्या की गई और शव दफना दिया गया। तीसरी मृतका माधवदास की मां मंजुला साधु थीं, जो लकवे से पीड़ित थीं। पुलिस का आरोप है कि उनकी भी हत्या की गई और बाद में शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया।