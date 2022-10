{"_id":"633fae8432be454c0c038aba","slug":"government-writes-to-chief-justice-of-india-u-u-lalit-to-name-successor","type":"story","status":"publish","title_hn":"New CJI : प्रधान न्यायाधीश यूयू ललित अगले माह होंगे रिटायर, उत्तराधिकारी नामित करने के लिए केंद्र ने लिखा पत्र","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Fri, 07 Oct 2022 10:13 AM IST

सार

justice chandrachud would be new cji : सीजेआई ललित का कार्यकाल 8 नवंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। वे मात्र 74 दिन इस पर पद रहेंगे। वर्तमान में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड सबसे वरिष्ठ हैं, इसलिए उन्हें नए सीजेआई के रूप में नामित किया जा सकता है।