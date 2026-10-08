एआई जोखिमों पर सरकार सख्त: जल्द आएगा रेगुलेशन पर कंसल्टेशन पेपर, अश्विनी वैष्णव बोले- टेक्नो-लीगल समाधान जरूरी

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को नई दिल्ली में 'वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026' जारी की। इस बीच उन्होंने कह कि भारत से कुछ ऐसे उदाहरण है जो असल में दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे आम लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकती है। इसके साथ ही कहा कि भारत एक महीने के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) रेगुलेशन पर एक कंसल्टेशन पेपर जारी करेगा।

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एआई पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट से जुड़े एक कार्यक्रम में बोलते हुए, वैष्णव ने कहा कि प्रस्तावित कंसल्टेशन पेपर भविष्य के रेगुलेशन का आधार बनेगा। इसके साथ ही उम्मीद है कि इंडस्ट्री इस टेक्नोलॉजी से जुड़े जोखिमों से निपटने में अहम जिम्मेदारी निभाएगी। यह कदम डीपफेक, साइबर सुरक्षा जोखिमों, मनोवैज्ञानिक नुकसान और यूजर की सुरक्षा से निपटने के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की दिशा में केंद्र सरकार का अगला कदम है।वैष्णव ने जोर दिया कि एआई को रेगुलेट करने के लिए सिर्फ पारंपरिक कानूनों से काम नहीं चलेगा। इसके लिए तकनीकी सुरक्षा उपायों, कानूनी कदमों और इंडस्ट्री की भागीदारी के मेल की जरूरत होगी।उन्होंने कहा, 'हमारा हमेशा से यह मानना रहा है कि एआई और टेक्नोलॉजी को सिर्फ कानून बनाकर रेगुलेट नहीं किया जा सकता। हमें एक टेक्नो-लीगल समाधान लाना होगा।'मंत्री ने संकेत दिया कि टेक्नोलॉजी कंपनियों से उम्मीद की जाएगी कि वे अपने सिस्टम से जुड़े जोखिमों। खासकर साइबर सिक्योरिटी, यूजर की सुरक्षा, डीपफेक और मनोवैज्ञानिक नुकसान को मैनेज करने की बड़ी जिम्मेदारी लें।केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा, 'मैं भारत से कुछ ऐसे उदाहरण देना चाहूंगा जो दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे आम लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकती है। मैं यहां बड़ी हस्तियों की नहीं, बल्कि सच में आम लोगों की जिंदगी की बात कर रहा हूं।पहला उदाहरण खेती के क्षेत्र से है, बारामती का। आप में से कितनों ने इसके बारे में सुना है? तो बारामती में, सैटेलाइट डेटा, IoT सेंसर, मौसम के डेटा और खेत-स्तर के डेटा का इस्तेमाल करके गन्ने की पैदावार 40% तक बढ़ाई जा सकी। साथ ही मजदूरी का खर्च 20 से 40% कम हुआ और सबसे जरूरी बात, पानी और खाद का इस्तेमाल 30% कम हुआ।'इसके साथ ही उन्होंने कहा, 'सबसे पहले, मैं वर्ल्ड बैंक और खासकर डॉ. नीलकंठ मिश्रा को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने यह स्टडी की। उन्होंने ऐसे उदाहरण दिए जो असल हैं, जिन्हें कई दूसरे देशों में लागू किया जा सकता है, जो लोगों से जुड़े हुए हैं और जिनसे बदलाव लाया जा सकता है। पहले दिन से ही हमारा तरीका ऐसा था जिसमें स्टार्टअप्स, एकेडेमिया, रिसर्चर्स और स्टूडेंट्स के एक बहुत बड़े हिस्से तक एआई पहुंचाने पर ध्यान दिया गया।'