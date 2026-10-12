गोवा नाइट क्लब अग्निकांड: लूथरा भाइयों पर बॉम्बे हाईकोर्ट का शिकंजा, मृतकों के परिजनों को देने होंगे 20-20 लाख

गोवा के चर्चित नाइट क्लब ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ में लगी भीषण आग में जान गंवाने वाले 25 लोगों के परिवारों को अंतरिम राहत देने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने क्लब के मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को मृतकों के परिजनों के लिए 20-20 लाख रुपये जमा कराने को कहा है। सोमवार को जस्टिस वाल्मीकि मेनेजेस और जस्टिस अमित जामसंदेकर की खंडपीठ ने दिसंबर 2025 में हुए इस हादसे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया। अदालत ने साफ किया कि फिलहाल जमा होने वाली यह रकम अंतरिम मुआवजा है और मुख्य मामले में दोनों पक्षों की दलीलें देने का अधिकार बरकरार रहेगा।

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