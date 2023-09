Gita Mehta: बड़ी बहन के अंतिम संस्कार पर पहुंचे ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक, भाजपा की वरिष्ठ नेता भी मौजूद

#WATCH | Delhi: Mortal remains of Odisha CM Naveen Patnaik sister's Gita Mehta brought to Lodhi crematorium Ground for her last rites. pic.twitter.com/IgdVtCO8J0

गीता मेहता के निधन का कारण उम्र संबंधी बीमारियों को बताया गया है। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक जताया। ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल ने भी गीता मेहता के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके परिवार वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की।







— ANI (@ANI) September 18, 2023

