Vizag Gas Leak: रसायन फैक्टरी से देर रात फिर शुरू हुआ गैस रिसाव, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद

आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्थित एक रसायन फैक्टरी में देर रात एक बार फिर से गैस का रिसाव शुरू हो गया। हालांकि मौके पर दमकल की दस गाड़ियां और एम्बुलेंस मौजूद है और साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की टीम भी सतर्क है।

10 more fire tenders, including 2 foam tenders, are present at the spot. Ambulances are ready for any emergency: Visakhapatnam District Fire Officer Sandeep Anand #AndhraPradesh https://t.co/ZCZCTROlCY