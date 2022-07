Maharashtra: 11 साल की बच्ची से नौ ने किया सामूहिक दुष्कर्म, हत्या की जांच के दौरान हुआ राजफाश

महाराष्ट्र के उमरेड कस्बे में 11 साल की बच्ची से नौ लोगों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म की हैरान करने वाली खबर आई है। इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता के माता-पिता मजदूर हैं और मुख्य आरोपी नाबालिग लड़की के घर के पास ही रहता है।

वारदात का खुलासा हत्या के एक मामले की जांच के दौरान हुआ। नागपुर ग्रामीण की एसडीओपी पूजा गायकवाड़ ने यह जानकारी दी। पीड़िता से एक माह में कई बार सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। उमरेड नागपुर शहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। घटना 19 जून से 15 जुलाई के बीच हुई।

Maharashtra | Nine people arrested in Umred town on charges of gang rape of an 11-year-old girl. This information was revealed during the investigation of a murder case: Puja Gaikwad, SDPO, Nagpur Rural police pic.twitter.com/9myFmm6DGy