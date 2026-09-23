आंध्र प्रदेश में ट्रेन हादसा: राज रानी एक्सप्रेस की चपेट में आए पांच युवक, चार की मौत; एक की हालत गंभीर

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श्रीकाकुलम के पुलिस अधीक्षक केवी महेश्वर रेड्डी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि हादसे में चार छात्रों की मौत हुई है और एक घायल है। उन्होंने बताया कि सभी छात्र 20 साल से कम उम्र के थे और आसपास के गांवों के रहने वाले थे।अधिकारियों ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को बताया कि छात्रों ने सामने से आ रही ट्रेन को नहीं देखा। पुलिस के मुताबिक, छात्र रेलवे ट्रैक पार कर रहे थे, तभी वे ट्रेन की चपेट में आ गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे में बचने वाले छात्र सोलोमन राज ने बताया कि जब यह घटना हुई, उस समय सभी छात्र शौच के लिए गए थे। राज हादसे में घायल हुआ है और उसका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है।मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर दुख जताया और मृत छात्रों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। आधिकारिक बयान के मुताबिक, नायडू ने अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को जरूरी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।