नाग एंटी टैंक मिसाइल परियोजना के पूर्व निदेशक एसएस मिश्रा का निधन

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के मशहूर वैज्ञानिक और नाग एंटी टैंक मिसाइल परियोजना के पूर्व निदेशक एसएस मिश्रा का शनिवार सुबह हैदराबाद में निधन हो गया। वह 72 वर्ष के थे।

Former project director of the Nag anti-tank guided missile programme and renowned DRDO scientist SS Mishra passed away today morning in Hyderabad. He was 72-year-old. pic.twitter.com/sWUB4gkzBv