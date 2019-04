आईएल एंड एफएस मामला: पूर्व चेयरमैन के बाद पूर्व एमडी और सीईओ रमेश बावा भी गिरफ्तार

आईएल एंड एफएस के पूर्व एमडी और सीईओ रमेश बावा को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार आईएल एंड एफएस और इसके समूह संस्थाओं के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में पूर्व आईएल एंड एफएस के एमडी और सीईओ रमेश बावा को सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआईओ) ने गिरफ्तार किया है। एसएफआईओ ने 1 अप्रैल को पूर्व चेयरमैन हरि शंकरन को भी इस मामले में गिरफ्तार किया था।

Sources:Former IL&FS MD & CEO Ramesh Bawa arrested By Serious Fraud Investigation Office(SFIO) in connection with the ongoing investigations against IL&FS and its group entities. SFIO had also arrested Ex Chairman Hari Shankaran on April 1