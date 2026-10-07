पुणे में प्रॉपर्टी विवाद में वकील की हत्या: होटल में दादा ने पोते को मारी गोली, जानें कैसे खुली वारदात की पोल

पुणे के लोनावला में 33 साल के वकील अभय मराठे की गोली लगने से मौत को परिवार भले ही हादसा बता रहा था, लेकिन पुलिस को शुरुआत से ही कहानी में कुछ गड़बड़ नजर आई। पोस्टमार्टम के दौरान शरीर पर मिले गोली के निशान ने पुलिस का शक बढ़ा दिया। इसके बाद जब पुलिस होटल पहुंची तो दीवार पर पड़े खून के धब्बों और छींटों ने पूरे मामले की तस्वीर बदल दी। जांच में सामने आया कि अभय की कथित तौर पर उसके 83 साल के दादा मोटीराम मराठे ने प्रॉपर्टी बेचने को लेकर हुए विवाद के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को मोटीराम को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वहीं, सबूत मिटाने के आरोप में परिवार के चार अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया है।

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