Fire in Car Showroom : गुवाहाटी के कार शोरूम में आग, करोड़ों के वाहन व अन्य संपत्ति खाक

असम की राजधानी गुवाहाटी के वशिष्ठ इलाके में बेनेली और इसुजु के शोरूम में आग लग गई। आग में बड़ी संख्या में कारें और मोटर साइकिलें जलकर खाक हो गईं। वाहनों व अन्य संपत्तियों को मिलाकर शोरूम को 4-5 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।

शोरूम की विक्रय प्रबंधक के अनुसार आग में कम से कम डेढ़ करोड़ रुपये की इसुजु कारें जल गईं, जबकि 6.7 लाख रुपये की बेनेली मोटर साइकिलें जल गईं।



Assam | Fire broke out at a Benelli & Isuzu showroom near Basistha, Guwahati; no casualties reported



Isuzu cars worth at least Rs 1.5 crores burnt, while Benelli bikes worth Rs 6-7 lakhs burnt. Totaling with the property loss, we hit a Rs 4-5 crores loss: Sales executive manager pic.twitter.com/Zh4SKK5pNN