एक्सप्लेनर: कैसे फैला महादेव एप का सट्टेबाजी नेटवर्क; 94 हजार करोड़ के खेल में कब-क्या हुआ, अभी चर्चा क्यों?

गिरफ्तारी से बचने के लिए सौरभ और रवि ने क्या-क्या किया?

ईडी की कार्रवाई तेज होने के बाद सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की विदेशी नागरिकता का मामला भी सामने आया। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों के वानुआतु के पासपोर्ट पेश किए गए थे। दस्तावेजों के मुताबिक, सौरभ को 6 मई 2022 और रवि उप्पल को 28 जून 2022 को पासपोर्ट जारी किए गए थे। इनकी वैधता 2032 तक बताई गई थी। जांच एजेंसियों को आशंका थी कि विदेशी नागरिकता का इस्तेमाल भारतीय कानून और प्रत्यर्पण की कार्रवाई से बचने के लिए किया गया।



दुबई में शिव महापुराण कथा का आयोजन

दिसंबर 2024 में सौरभ चंद्राकर और उसके परिवार ने दुबई के ली मेरिडियन होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा का आयोजन कराया।



यह कथा 9 से 11 दिसंबर तक चली। यह पहली बार था, जब पंडित प्रदीप मिश्रा ने विदेश में कथा वाचन किया। कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें सौरभ अपनी पत्नी और परिवार के साथ कथा सुनता नजर आया। उसका पार्टनर रवि उप्पल भी पंडित प्रदीप मिश्रा से आशीर्वाद लेते दिखाई दिया।



ईडी ने 94,400 करोड़ रुपये की कमाई का दावा किया

24 सितंबर को ईडी ने रायपुर की विशेष पीएमएलए अदालत में इस मामले में अपनी छठी अभियोजन शिकायत दाखिल की। इसमें एजेंसी ने दावा किया कि महादेव ऑनलाइन बुक और उससे जुड़ी वेबसाइटों ने पिछले 10 वर्षों में करीब 94,400 करोड़ रुपये की अपराध से अर्जित कमाई की।



ईडी के मुताबिक, महादेव एप विदेश में होस्ट की गई कई अवैध बेटिंग वेबसाइटों का समूह था। एजेंसी ने अदालत को बताया कि मुख्य प्लेटफॉर्म अब भी सक्रिय था और बड़ी संख्या में पैनलों के जरिए काम कर रहा था।



इस शिकायत में 42 लोगों और कंपनियों को आरोपी बनाया गया। हालांकि, ईडी ने स्पष्ट किया कि 94,400 करोड़ रुपये का आंकड़ा शुरुआती अनुमान है। आगे कोई नया सबूत सामने आने पर इसमें बदलाव किया जा सकता है।



एजेंसी ने यह भी दावा किया कि भिलाई, रायपुर, भोपाल और दिल्ली जैसे शहरों में पैनल चलाने वाले कुछ लोगों ने करीब 3.5 करोड़ से 60 करोड़ रुपये तक कमाए। इस रकम का इस्तेमाल संपत्तियां, सोना, गाड़ियां और महंगी साड़ियां खरीदने में किए जाने का आरोप है।