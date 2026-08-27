ED: ईडी ने 43 लाख रुपये नकद तो 12 करोड़ के गहने किए जब्त, 27 लाख वाले दो बैंक खाते और तीन बैंक लॉकर्स फ्रीज

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल कार्यालय ने पीएमएलए के तहत की गई कार्रवाई में मुंबई और वडोदरा में सात रिहायशी/बिजनेस ठिकानों पर छापेमारी की है। तीन बैंक लॉकरों की तलाशी ली गई। जांच एजेंसी ने 'बिलपावर लिमिटेड' द्वारा किए गए लोन फ्रॉड के मामले में यह कार्रवाई की है। इस दौरान ईडी ने 43 लाख रुपये नकद तो 12 करोड़ रुपये के गहने जब्त किए हैं, जबकि 27 लाख रुपये वाले दो बैंक खाते और तीन बैंक लॉकर्स फ्रीज कर दिए हैं।

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ईडी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर सीबीआई दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की थी। इससे पहले सीबीआई ने बिलपावर लिमिटेड, उसके डायरेक्टरों और सहयोगी कंपनियों के ख़िलाफ 30.सितंबर 2024 को चार्जशीट दायर की थी। आरोप है कि बिलपावर लिमिटेड ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया। बाद में धोखाधड़ी से लोन की रकम को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया। अकाउंट्स के दस्तावेजों में हेरफेर की गई, जिससे बैंक को 160.55 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।ट्रांसफ़ॉर्मर लैमिनेशन और कोर बनाने वाली कंपनी बिलपावर लिमिटेड का मैनेजमेंट राजेंद्र कुमार चौधरी, सुरेश कुमार चौधरी और नरेश कुमार चौधरी संभालते थे। 2005 से कंपनी के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ बैंकिंग संबंध थे, जिसमें कैश क्रेडिट, वर्किंग कैपिटल टर्म लोन, फंडेड इंटरेस्ट टर्म लोन, कॉर्पोरेट लोन और नॉन-फंड आधारित सुविधाएं जैसे बैंक गारंटी, लेटर ऑफ़ क्रेडिट और फ़ॉरेन करेंसी एक्सपोजर शामिल थे। 18 अप्रैल 2012 को लोन अकाउंट एनपीए में तबदील हो गया। उस समय 160.55 करोड़ रुपये का मूल बकाया था।जांच से पता चला कि बिलपावर लिमिटेड कुछ शेल/फर्जी कंपनियों के साथ लेन-देन में शामिल थी। इन कंपनियों का इस्तेमाल कथित तौर पर बैंक फंड को इधर-उधर करने और राउंड-ट्रिपिंग के लिए किया जाता था। इन कंपनियों के पक्ष में कथित तौर पर लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किए गए थे, जिसके लिए जाली दस्तावेजों को असली बताकर जमा किया गया था। इसके बाद फंड को चौधरी परिवार के सदस्यों या उनके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित अलग-अलग कंपनियों में ट्रांसफर कर दिया गया। तलाशी के दौरान अचल संपत्ति, जमीन और मशीनरी जैसी संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं। इनके अलावा, हिसाब-किताब की किताबों (बुक्स ऑफ अकाउंट्स), लेजर और डिजिटल डिवाइस जैसे अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं।