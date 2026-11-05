Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Rajasthan ›   ED Arrests Avinash Rathod Over Alleged Money Laundering Through Fraudulent Investment Schemes

ईडी की कार्रवाई: फर्जी निवेश योजनाओं के जरिए करोड़ों की हेराफेरी का आरोप, अविनाश राठौड़ को किया गिरफ्तार

Thu, 05 Nov 2026 05:51 PM IST
हिमांशु सिंह चंदेल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Thu, 05 Nov 2026 05:51 PM IST
सार

प्रवर्तन निदेशालय ने मुंबई में दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए करीब 4 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है और 157 करोड़ रुपये के कथित निवेश घोटाले में अविनाश राठौड़ को गिरफ्तार किया है। पटनी पर संपत्ति हड़पने के लिए धमकी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप है। आखिर निवेशकों की रकम कहां गई? दुबई कनेक्शन की जांच में क्या सामने आएगा? आइए, विस्तार से मामले को जानते हैं...

विज्ञापन
ED Arrests Avinash Rathod Over Alleged Money Laundering Through Fraudulent Investment Schemes
ईडी की बड़ी कार्रवाई - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में बड़ी कार्रवाई की है। पहले मामले में एजेंसी ने असलम अब्दुल रहमान पटनी और अन्य आरोपियों से जुड़ी करीब 4 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त की हैं। इनमें बैंक खातों में जमा रकम और एक अचल संपत्ति शामिल है। वहीं, दूसरे मामले में ईडी ने एपीएस वेल्थ वेंचर्स एलएलपी के नाम पर कथित निवेश घोटाले और पैसों की हेराफेरी के मामले में अविनाश अर्जुन राठौड़ को गिरफ्तार किया है। इस मामले में करीब 587 निवेशकों के 157 करोड़ रुपये लगाने की बात सामने आई है।
विज्ञापन


ईडी की दोनों कार्रवाइयां धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई हैं। हालांकि, ये दोनों अलग-अलग मामले हैं। पटनी से जुड़े मामले में एजेंसी ने कथित जबरन वसूली और फर्जी दस्तावेजों के जरिए संपत्ति हासिल करने की जांच के आधार पर संपत्ति जब्त की है। वहीं, राठौड़ के मामले में फर्जी निवेश योजनाओं के जरिए लोगों से पैसा जुटाने, उसे अलग-अलग बैंक खातों में भेजने और कथित तौर पर उसका इस्तेमाल करने की जांच चल रही है।
विज्ञापन


पटनी के मामले में ईडी ने कौन-सी संपत्ति जब्त की?
ईडी के मुंबई जोनल कार्यालय ने असलम अब्दुल रहमान पटनी और अन्य लोगों के मामले में करीब 4 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की है। इसमें बैंक खातों में मौजूद रकम जैसी चल संपत्तियां और एक अचल संपत्ति शामिल है। यह कार्रवाई दादर पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर शुरू हुई जांच के बाद की गई। इस मामले की जांच मुंबई पुलिस की एंटी-एक्सटॉर्शन सेल, क्राइम ब्रांच ने भी की थी। प्राथमिकी में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल जैसे आरोप शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed