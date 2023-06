VIDEO: समुद्र के अंदर ही दुश्मन के शिप-सबमरीन को तबाह कर देगी तारपीडो, DRDO द्वारा विकसित हथियार की देखें ताकत

#WATCH An indigenously developed Heavy Weight Torpedo successfully engages an underwater target



और पढ़ें

"It is a significant milestone in Indian Navy's & DRDO's quest for accurate delivery of ordnance on target in the underwater domain," says Indian Navy.(Video source: Indian Navy) pic.twitter.com/dq99k4If6q — ANI (@ANI) June 6, 2023 भविष्य के युद्धों में नौसेना की ताकत अहम साबित होगी, ऐसे में सबमरीन की भूमिका भी बढ़ेगी। सबमरीन के इस्तेमाल के मुकाबले के लिए टॉरपीडो अहम साबित होंगे। यह हथियार पानी के भीतर कुछ ही सेकेंड में दुश्मन की सबमरीन को निशाना बनाने की ताकत रखते हैं। ऐसे में भारत द्वारा विकसित टॉरपीडो का सफल परीक्षण भारत की युद्धक तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम है।