डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल दो वर्षों के लिए बढ़ा

केंद्र सरकार ने सोमवार को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी के कार्यकाल को दो साल के लिए बढ़ा दिया। इसके बाद समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए रेड्डी ने कहा, 'मेरा एजेंडा देश के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए काम करना जारी रखना होगा।

Defence Research and Development Organisation (DRDO) Chairman G Satheesh Reddy (file pic) granted two-year service extension by government.

"My agenda will be to continue working for achieving self-reliance in the defence sector of the country," says Dr G. Satheesh Reddy to ANI pic.twitter.com/mYpYcooqza