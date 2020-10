अगर संभल कर चलें तो फरवरी तक कोरोना के सिर्फ 40 हजार सक्रिय मामले रह जाएंगेः डॉ हर्षवर्धन

स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के प्रसार को लेकर सोमवार को एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कोरोना के प्रसार को लेकर हमने दुनिया के कई विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों से बात की है। सभी ने अपने अनुसंधान और तकनीक के आधार पर बताया कि भारत में अगर तीन से चार महीने तक संभल कर चला जाए तो फरवरी में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 40 हजार तक आ जाएंगे।

Science & Technology Ministry got scientists from the world to make prediction model of cases. Research-based on their techniques found that COVID appropriate behaviour for 3-4 months will lead to declining trend in India & by Feb we'll have 40,000 active cases: Health Minister https://t.co/G9Pxiq90iH