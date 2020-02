ट्रंप और मेलानिया ने राजघाट पर बापू को दी श्रद्धांजलि, विजिटर बुक में लिखा- अमेरिका भारत के साथ खड़ा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ने मंगलवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया का पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया।

राष्ट्रपति ट्रंप ने राजघाट में आगंतुक पुस्तिका में संदेश भी लिखा। अपने संदेश में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, 'अमेरिका के लोग एक संप्रभु और अद्भुत भारत के साथ दृढ़ता के साथ खड़े हैं। महान महात्मा गांधी की भी यही सोच थी। यह अद्भुत सम्मान की बात है।'

Delhi: US President Donald Trump's message in the visitor's book at Raj Ghat, 'The American people stand strongly with a sovereign and wonderful India - The vision of the great Mahatma Gandhi. This is a tremendous honor!' pic.twitter.com/Rr7dU7m44z