{"_id":"6acbffb18266ae7576058474","slug":"abhishek-sharma-achieved-a-historic-feat-smashing-a-fifty-off-18-balls-and-setting-two-records-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"अभिषेक शर्मा ने किया ऐतिहासिक कारनामा,18 गेंदों में फिफ्टी जड़ बनाए दो रिकॉर्ड","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से शानदार प्रदर्शन किया। इंदौर के होल्कर स्टेडियम में रविवार को खेले गए इस मुकाबले में अभिषेक ने महज 18 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं। उन्होंने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाते हुए कैरेबियाई गेंदबाजों पर दबाव बनाया। अभिषेक की बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम को तेज शुरुआत मिली और स्कोर तेजी से आगे बढ़ा। उन्होंने अपनी पारी में कुल 30 गेंदों का सामना करते हुए 69 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से छह छक्के और पांच चौके निकले। उनका स्ट्राइक रेट 230 का रहा, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी को दर्शाता है। अभिषेक ने शुरुआती ओवरों में ही रन गति बढ़ाकर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।



इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। उन्होंने विराट कोहली और संजू सैमसन को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने कैरेबियाई टीम के विरुद्ध 21-21 गेंदों में अर्धशतक लगाया था। विराट कोहली ने वर्ष 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 21 गेंदों पर अपनी फिफ्टी पूरी की थी। वहीं, संजू सैमसन ने इसी सीरीज के दूसरे मुकाबले में 21 गेंदों में अर्धशतक जड़कर यह उपलब्धि हासिल की थी। अभिषेक ने दोनों खिलाड़ियों से तीन गेंद कम खेलकर अर्धशतक पूरा किया और अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का परिचय दिया। उनकी इस पारी ने एक बार फिर टी20 प्रारूप में तेजी से रन बनाने की उनकी क्षमता को उजागर किया।



अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले के दौरान टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपने दो हजार रन भी पूरे कर लिए। वह इस प्रारूप में यह उपलब्धि हासिल करने वाले छठे भारतीय बल्लेबाज बन गए। यह आंकड़ा उनके करियर में निरंतर प्रदर्शन और भारतीय टीम के लिए उनके योगदान को दर्शाता है। हालांकि, अभिषेक के शानदार प्रदर्शन के बावजूद भारतीय टीम मध्य ओवरों में लड़खड़ा गई। लगातार विकेट गिरने के कारण टीम अपनी तेज रन गति को अंत तक बरकरार नहीं रख सकी और पूरी भारतीय टीम 223 रन पर ऑलआउट हो गई। शुरुआती ओवरों में अभिषेक ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, उससे भारत बड़े स्कोर की ओर बढ़ता दिखाई दिया था, लेकिन मध्यक्रम के विकेटों ने टीम की रफ्तार पर अंकुश लगा दिया। इसके बावजूद अभिषेक की 69 रनों की पारी मुकाबले के प्रमुख आकर्षणों में शामिल रही। उनके 18 गेंदों के अर्धशतक और दो हजार टी20 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने की उपलब्धि ने इस मैच को उनके करियर के लिहाज से यादगार बना दिया।







... और पढ़ें